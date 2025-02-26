Общество 26.02.2025 в 10:42
На жилье детей-сирот в Бурятии выделили полмиллиарда рублей
В очереди за жилплощадью стоит более 5 тысяч человек
Текст: Елена Кокорина
В 2025 году на обеспечение жильем детей-сирот в Бурятии выделено 505,5 млн рублей. Сумму составляют как федеральные, так и республиканские деньги. Эти средства позволят приобрести 40 квартир и выдать 112 жилищных сертификатов.
В минсоцзащиты республики отмечают, что особое внимание уделяется участникам спецоперации из числа детей-сирот. Они получают сертификаты в приоритетном порядке.
- Сегодня в очереди на жилье стоят более 5 тысяч детей-сирот старше 18 лет. В 2024 году уже обеспечены жильем 114 человек, а 185 получили сертификаты, из них 89 — участники СВ, - сообщает министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.
Фото: Номер один