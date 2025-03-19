Общество 19.03.2025 в 09:08

В Бурятии ужесточат наказание за гуляющих без присмотра собак

Штраф за самовыгул животных планируют повысить до 50 тысяч рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ужесточат наказание за гуляющих без присмотра собак
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Ряд поправок в республиканское законодательство в части содержания собак готовят правительство Бурятии и Народный Хурал. 17 марта в ходе планерного совещания глава республики Алексей Цыденов призвал районы усилить работу с безнадзорными животными. Правительству поручено ускорить работу по внесению поправок, касающихся правил содержания и персональной ответственности за хозяйских собак.

- Коллеги, обращаю еще раз на собак отдельное внимание. Вы видели, что у нас произошло в Джидинском районе, там смертельный случай. Во-первых, с отловом собак работу надо усилить. Во-вторых, в соцсетях очень много жалоб, что чаще всего нападают именно хозяйские собаки, которых содержат ненадлежащим образом, - отметил Алексей Цыденов.

Так, в готовящихся законодательных поправках предложено увеличение штрафа до 50 тысяч рублей для физических лиц за отпуск собак на самовыгул. Размер штрафа будет дифференцироваться в зависимости от размера животного.

Правительство Бурятии также выступит с инициативой о назначении владельцам собак помимо штрафа административного наказания в виде общественных работ в случае, если хозяин отпускает собаку на самовыгул или допускает свободное перемещение животного с частного подворья в общественные места.

Кроме того, на законодательном уровне планируется предусмотреть обязательное чипирование домашних собак. За неисполнение правил по чипированию также будут назначаться штрафы до 50 тыс. рублей.

- В случае нападения животного сложно доказать чья она, начинают переводить на соседа, говорить: «похожа, но не моя». И начинаются по кругу поиски, а в это время пострадавшему необходимо лечение, взыскать причиненный вред здоровью не представляется возможным. Вариант биркования не подходит, необходимо именно чипирование. Берешь собаку, а вместе с ней ответственность за ее содержание, - подчеркнул глава Бурятии.

Напомним, сегодня согласно республиканскому законодательству размер штрафов на граждан, допустивших самовыгул, варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. За 2024 год было составлено 1663 таких протоколов, за два месяца текущего года - 181 протокол.
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