Общество 20.03.2025 в 17:18
Погода вновь ударила по рыбакам Бурятии
Ледовая переправа в Чивыркуйском заливе продержалась лишь 20 дней
Текст: Андрей Константинов
В Чивыркуйском заливе с 20 марта закрыты ледовые переправы, в том числе и ко всем специально отведённым участкам для любительского и спортивного лова рыбы. Об этом сообщили в «Заповедном Подлеморье».
Причиной такого решения стала аномально теплая погода и неудовлетворительные результаты обследования переправ на соответствие толщины льда допустимым нагрузкам.
При этом, как отметили в «Заповедном Подлеморье», закрытие ледовой переправы для автотранспорта никак не повлияет на проведение праздника «Зимние забавы в Чивыркуе».
«Парковка автомобилей для гостей запланирована на суше, а не на льду. Основные действия мероприятия – на прибрежной территории», - пояснили в учреждении.
Напомним, из-за теплого декабря и января открытие ледовой переправы в Чивыркуйском заливе неоднократно сдвигалось и в итоге состоялось только в последний день февраля.
Ранее в Бурятии из-за теплой погоды закрыли Усть-Чикойскую и Татауровскую переправы, а также переправу в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ.
Причиной такого решения стала аномально теплая погода и неудовлетворительные результаты обследования переправ на соответствие толщины льда допустимым нагрузкам.
При этом, как отметили в «Заповедном Подлеморье», закрытие ледовой переправы для автотранспорта никак не повлияет на проведение праздника «Зимние забавы в Чивыркуе».
«Парковка автомобилей для гостей запланирована на суше, а не на льду. Основные действия мероприятия – на прибрежной территории», - пояснили в учреждении.
Напомним, из-за теплого декабря и января открытие ледовой переправы в Чивыркуйском заливе неоднократно сдвигалось и в итоге состоялось только в последний день февраля.
Ранее в Бурятии из-за теплой погоды закрыли Усть-Чикойскую и Татауровскую переправы, а также переправу в микрорайоне Мостовой в Улан-Удэ.
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