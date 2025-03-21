На Бурятию надвигаются дождь и мокрый снег

По данным местных синоптиков на Бурятию надвигается непогода. В ближайшие дни они прогнозируют, дождь, снег и сильный ветер.

22 марта и 23 марта ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. Местами будет гололедица, накаты. Вместе с тем ожидается и понижение температуры воздуха на 10 градусов и более.

22 марта в Улан-Удэ будет без осадков. Ветер ночью западный 3-8, днем с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2°, днем +15…+17°.

23 марта в Улан-Удэ: ночью небольшие осадки, дождь с переходом в мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11, порывы до 15-18 м/ с. Температура ночью около 0°, днем +3…+5°.

Фото: loon.site