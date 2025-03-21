Общество 21.03.2025 в 15:43

В Улан-Удэ к празднику Победы приведут в порядок памятники

Работы начнутся уже на следующей неделе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ к празднику Победы приведут в порядок памятники
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ с начала следующей недели начнут приводить в порядок памятники, посвящённые Великой Отечественной Войне. Список объектов, где необходимо провести работы, уже составлен.

«Штукатурно-малярные работы пройдут на Обелиске воинам-заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также на памятнике воинам - рабочим и служащим мясокомбината, погибшим на фронтах войны. У каждого мемориала отремонтируют лавочки и дорожки», - сообщили в Комитете городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.

Также перед праздником будут вымыты все памятники, посвященные Дню Победы, и тщательно убрана территория вокруг них.
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