Жители Бурятии примут участие в конкурсе видеороликов про семейную реликвию

Республиканский центр народного творчества и министерство культуры Бурятии объявили конкурс видеороликов «История семейной реликвии» (возрастное ограничение 6+).

Для участия в конкурсе необходимо до 15 октября (включительно) рассказать о семейной реликвии – это может быть уникальный предмет, который бережно хранится и передаётся по наследству из поколения в поколение, отражающий историю Великой Отечественной войны, в формате видео.

Участвуют все желающие, физические лица или авторский коллектив в возрасте от 10 до 35 лет.

- Цель и задачи конкурса – сохранение и развитие лучших традиций патриотического воспитания, создание фонда видеороликов, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне, – отметили организаторы.

Призовой фонд конкурса составляет 45 тысяч рублей. Приз за лучший видеоролик про семейную реликвию - 20 тысяч рублей.

Видеоролики размещаются на сайте Республиканского центра народного творчества в разделе «Голосование», при подведении итогов конкурса будут учитываться количество голосов на сайте. Приветствуется размещение видеороликов в социальных сетях.

На конкурс принимаются видеоролики продолжительностью до 3-х минут на электронный адрес: kddrcnt@mail.ru с пометкой «Семейная реликвия».

Лучшие работы попадут на сайт РЦНТ для открытого голосования. Победителей выберет жюри из деятелей культуры. Итоги будут подведены до 15 ноября.

Информация о конкурсе- на сайте РЦНТ.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site