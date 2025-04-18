Общество 18.04.2025 в 09:00

Уборка общественной территории

Кто за нее отвечает?
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Текст: Номер один
Уборка общественной территории
Номер один

Вопрос: «Как понять, в чьи обязанности входит уборка общественных мест?»

Евгения Р.

Ответственность за организацию уборки общественных мест возлагается на администрации районов. Поэтому, если на территории Вашего района уборка осуществляется не качественно, то в первую очередь об этом необходимо известить администрацию Вашего района.

Уборкой придомовой территории согласно п. 16 ч. II Постановления Правительства РФ от 03.04.2013 N 290 заведует организация, которая управляет общим имуществом дома:

- управляющая компания

- ТСЖ

- застройщик

Если жильцы сами управляют домом, они выбирают подрядчика и заключают договор (ст. 164 ЖК РФ).

Напомним, что придомовая территория — участок земли рядом с многоквартирным домом, который принадлежит жильцам. Она считается общим имуществом: все жители дома имеют право находиться во дворе, сидеть на лавочках, выбрасывать мусор в контейнеры.

Границы придомовой территории зафиксированы в Государственном кадастре недвижимого имущества. Бывает и так, что данных в кадастре нет — значит, участок не выделен. Жильцам придется созвать собрание собственников, провести межевание и поставить участок на учет.

Если уборка производится некачественно, то можно подать жалобу в управляющую компанию или ТСЖ на имя руководителя. Из организации должны ответить в течение 5 рабочих дней или быстрее, если это зафиксировано в договоре. Если на жалобу не ответили или ничего не изменилось, жильцы обращаются в жилищную инспекцию и Роспотребнадзор. Эти инстанции проверяют, насколько хорошо управляющая организация справляется с обязанностями. Находят нарушения — штрафуют.

Если бездействие управляющей организации угрожает здоровью людей или жилинспекция и Роспотребнадзор отказались рассмотреть заявление, жильцы дома обращаются в прокуратуру.

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