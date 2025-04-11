Общество 11.04.2025 в 14:49

В Бурятию прилетели огромные падальщики

Крупных черных грифов зафиксировали в Тункинском районе
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятию прилетели огромные падальщики

В Бурятию прилетели крупные хищные птицы семейства ястребиных – черные грифы. Их заметили вчера, 10 апреля, в Тункинском районе.

В окрестностях села Шимки было зафиксировано 12 особей, а в Могой Горхоне – 4 птицы, сообщили сотрудники Тункинского национального парка.

- Чёрный гриф — это одна из крупнейших хищных птиц семейства ястребиных. Длина тела достигает одного метра, а размах крыльев составляет до 2,5 метров. Вес взрослых особей варьируется от 7 до 12 килограммов. Грифы преимущественно питаются падалью, выискивая добычу, паря высоко над землёй, - пишут в группе нацпарка.

В Тункинском национальном парке чёрный гриф является кочующимся видом и находится под особой охраной. Этот вид включён в Красные книги Российской Федерации и Республики Бурятия.

Фото: Номер один

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