В Улан-Удэ вовсю готовятся к празднику Великой Победы. В парках города наводят красоту - размещают памятные стелы, информационные стенды и флаги. Теперь прогуливаясь по любимым паркам, посетители смогут узнать о подвигах солдат, сражениях и героях Великой Отечественной войны.

- Каждый год накануне главного праздника нашей страны - Дня Победы - городские парки наполняются особой атмосферой. Наша задача заключается в сохранении исторической памяти и передаче молодым поколениям понимания важности подвига наших отцов и дедов, - рассказал директор Дирекции по паркам культуры и отдыха Эдуард Харанутов.





Пусть каждый уголок города отражает наше уважение к памяти тех, кто доблестно защищал Родину.

Уже опубликована афиша мероприятий на май в социальных сетях администрации города.





Фото: администрация Улан-Удэ