В Бурятии возьмут на контроль яйца и куличи

В преддверии праздников торговые сети зачастую грешат повышением цен на продукты, пользующиеся наибольшим спросом. В ближайшее воскресенье православные отметят Пасху. Многие жители республики опасаются подорожания яиц. Однако помимо роста цен беспокоит и качество готового продукта, которое может пострадать при удешевлении и «улучшении» пасхальной продукции. Особенно много вопросов возникает к куличам с длительным сроком хранения.Контролирующие органы вот уже больше года следят за одним из самых востребованных у населения продуктов – куриными яйцами. Не стала исключением и сегодняшняя пора перед главным православным праздником - Пасхой. Когда в Бурятию традиционно завозится много яиц и мучного товара под названием «куличи».В число продовольственных товаров, пользующихся повышенным спросом у покупателей перед Пасхой, ведомство также включило кондитерские изделия и сливочное масло.ФАС рекомендует продавцам придерживаться антимонопольного законодательства и снижать цены для покупателей в случае уменьшения отпускных цен поставщиками, отметив, что анализ цен на продовольственные товары ведется регулярно. В регионах подразделениям ФАС поручено мониторить стоимость главного пасхального продукта и принимать меры в случае спекуляций перед праздником.В супермаркетах Улан-Удэ социально значимый товар пока стоит 140 - 170 рублей за десяток, и существенного подорожания можно не опасаться.Между тем с прошлой недели в столицу Бурятии начали массово завозить пасхальный хлеб разного веса. Стоимость куличей колеблется от 60 до 400 рублей в зависимости от веса и состава.Хороший кулич, к слову, определяют именно по составу. Чем короче список ингредиентов, тем он безопаснее. В интервью «Известиям» и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как выбрать пасхальный продукт и не навредить здоровью.По словам ученой, следует избегать употребления консервантов Е200-Е299 (особенно при длительном сроке хранения), синтетических ароматизаторов и красителей, например Е102, Е110, Е129. Кулич должен быть упакован в пленку или коробку и промаркирован. Следует учитывать, что добавки Е102 (тартразин), Е110, Е129 могут вызывать аллергии, а Е200-Е299 (консерванты), Е321 (бутилгидрокситолуол) говорят о неестественно долгом сроке хранения.Классический состав пасхального кулича — мука, яйца, молоко, сливочное масло, сахар, дрожжи, изюм, орехи, цукаты, ваниль, корица. В состав глазури входит яичный белок, сахарная пудра и лимонный сок.Вместе с тем специалист уточнила: срок хранения кулича составляет пять-десять дней при натуральном составе, при промышленном — до 30 дней. Творожная пасха хранится до трех-пяти дней, если в ней нет консервантов.Между тем в Бурятии в соцсетях набирает популярность призыв печь куличи самим - на натуральном масле, без маргаринов и Е-добавок.- Да, стоимость ингредиентов для домашнего кулича выйдет в итоге дороже в связи с их натуральностью. Но сам кулич будет и вкуснее, и качественнее, - говорит улан-удэнка Светлана, которая давно печет для себя куличи дома.Также есть те, кто заказывает пасхи, куличи и десерты в пасхальной тематике в пекарнях или напрямую у кондитеров. Цены на такую продукцию, конечно, на порядок выше, чем в розничных магазинах. На «Авито» можно найти как миниатюрные куличики от 300 рублей, так и настоящие произведения кулинарного искусства - «царские»: на сливках, весом 500 г по 1000 рублей за штуку.Также в соцсетях призывают не покупать химические красители для покраски яиц, а воспользоваться старым проверенным методом - варкой яиц в луковой шелухе. Благо, что ее можно бесплатно получить при покупке обычного лука. Ранее некоторые супермаркеты в Улан-Удэ пробовали ее продавать, но после разразившегося скандала от такой практики решили отказаться.Добавим, что стоимость ингредиентов для домашнего кулича в целом по стране в 2025 году увеличилась примерно на 20%. За год подорожали почти все ингредиенты, за исключением пресловутых куриных яиц, цены на которые остались прежними.Между тем диетологи отмечают, что поскольку в предшествующий празднику Великий пост, который соблюдает часть населения, идет достаточно серьезное ограничение калорий, то к употреблению «тяжелых» мучных продуктов постящимся следует отнестись осторожно. Пасхальный кулич и творожная пасха — достаточно калорийные продукты. Поэтому лучше выбрать что-то одно из них в праздник и съесть не более 100 граммов.Также следует помнить о том, что яйца плохо сочетаются с жирами, другими белковыми продуктами и рыбой. Главная опасность — организму будет очень непросто переварить слишком много белка, если яйца заедать сыром, мясом или ветчиной.