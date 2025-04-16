22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие

На территории Бурятии зарегистрировано более 22 тысяч граждан, получивших разрешение на хранение и ношение оружия, в обороте у которых находится более 45 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии Бурятии напоминают о необходимости соблюдения владельцами гражданского оружия правил хранения, ношения и его транспортировки.

- С начала года допущено три факта утраты и два случая хищения гражданского огнестрельного оружия. Как правило, владельцы допускают утерю оружия в период проведения сезонной охоты при нахождении на водных объектах и в лесных массивах. Граждане обязаны обеспечивать сохранность принадлежащего ему оружия. С собой у владельца оружия должны быть документы, удостоверяющие личность, а также разрешительные документы на оружие. За нарушение правил наступает административная или уголовная ответственность, - рассказали в Росгвардии республики.

В случае утраты оружия необходимо незамедлительно (не позднее суток) уведомить об этом подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии или территориальный отдел полиции по месту происшествия, изложив все обстоятельства.

Напомним, что накануне улан-удэнка забыла на пикнике сумку с двумя пистолетами. Обнаружив дома пропажу, женщина вернулась, но оставленной сумки на месте уже не было. Рассеянную жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Фото: loon.site