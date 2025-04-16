В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова

В Баргузинском районе, в селе Читкан открыли Парту Героя памяти Владимира Ивановича Белокопытова, выпускника Читканской школы.

На открытии присутствовали родственники погибшего Героя: отец Иван Иннокентьевич, брат Иннокентий Иванович, ветеран боевых действий, дочери Нина и Наталья, а также школьники и жители с. Читкан, члены семей погибших бойцов, ветераны боевых действий, руководство района и социальные координаторы.

Владимир Иванович Белокопытов родился 16 апреля 1980 года в с. Читкан Баргузинского района. С 1987 по 1995 год он учился в Читканской школе, где окончил 9 классов. Затем начал свою трудовую деятельность в местном совхозе. После закрытия совхоза продолжил работать в Баргузинском доме-интернат.

В 1998 году Владимир Иванович был призван на срочную службу в Вооружённые Силы Российской Федерации, где служил в течение двух лет.

24 сентября 2022 года он был призван по частичной мобилизации Баргузинским районным военкоматом. В звании гвардии младшего сержанта Владимир Белокопытов служил командиром боевой машины мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады.

При выполнении боевых задач, поставленных командиром, Владимир Иванович проявлял беспримерное мужество, отвагу и смекалку. Был честным и справедливым по отношению к боевым товарищам, пользовался уважением среди бойцов.

Высоким званием Героя России был удостоен за взятие города Угледар Донецкой Народной Республики. Под непрекращающимся обстрелом противника, подразделение под командованием Владимира Ивановича взяло город штурмом и удерживало до подкрепления.

Под натиском противника герою удалось прорваться через огневой рубеж. Рискуя жизнью, он первым зашел в город, после чего установил флаг России над одним из зданий. Это был первый его штурм, благодаря этому подвигу наши войска отбили город.

23 ноября Указом Президента гвардии младшему сержанту Белокопытову Владимиру Ивановичу было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

9 ноября 2024 года, находясь в населённом пункте Амвросиевка Донецкой Народной Республики, Владимир Иванович скоропостижно скончался от острой коронарной недостаточности, так и не успев получить заслуженную Звезду Героя.

27 ноября 2024 года с воинскими почестями был захоронен в родном селе Читкан, оставив после себя светлую память как о настоящем патриоте, верном сыне своей Родины и человеке большой души.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»