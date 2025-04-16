Промышленность Бурятии: развитие и перспективы

- По промышленности и экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году - более 5%. Если брать нарастающим с 2019 года – плюс 32. Достаточно хорошая тенденция. По инвестициям мы в 15-й группе, АСИ нас оценивает. В прошлом году нам дали приз за наиболее быструю динамику роста, так что тоже постараемся, - доложил Алексей Цыденов.





- «Энерготехномаш» осваивает новые рынки. 95% выпускаемой продукции идет за пределы Бурятии, по всей России - это и для ЖКХ, и для тепловых систем. Они осваивают новую продукцию, а ту, что уже освоили, продают. Реализуют даже то, что на атомных электростанциях используется. При этом поддержку оказали санкции. У нас были европейские конкуренты, они ушли, для нашего предприятия появился больший рынок. Поддавливает конкуренцию китайская продукция, но все равно у нашего предприятия есть свой рынок и есть перспективы для развития, для увеличения объемов производства, объемов продаж. Мы окажем помощь, которая от нас нужна. Сегодня за счет бюджета просубсидирована закупка станочного парка, что позволило поставить новые станки и повысить качество продукции, увеличить объем производства. Еще здесь нужна поддержка по маркетингу, по продвижению. Мы будем ее оказывать, - отметил глава Бурятии.





- Форум «Сделано в Бурятии» представляет собой уникальную платформу для общения между бизнесом. Здесь собрались производители продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Некоторые предприниматели заключили договоры на реализацию продукции с ведущими торговыми сетями, такими как «Абсолют», «Титан», «Николаевский» и «Пятерочка». Я приглашаю предпринимателей участвовать в работе «Центра закупок сетей» — это форма взаимодействия производителей и продавцов, где стороны могут определить условия партнерства. Также существует возможность проработать вопросы участия в госзакупках на поставку продукции в наши социальные учреждения, - отметил Алексей Цыденов.





На площадках «Стройиндустрии-2025» работали круглые столы по темам цифровизации строительной отрасли, ценообразования и энергоэффективной деятельности организаций. Также прошел круглый стол с участием управляющих компаний, где обсуждались вопросы по эффективному управлению многоквартирными домами.





Один из главных показателей развития экономики – это объем собственных доходов региона. Ведь чем активнее развивается, в частности, бизнес и промышленность, тем больше налогов получает бюджет. В Бурятии за шесть лет объем собственных доходов вырос на 66%. О чем и доложил недавно глава Бурятии Алексей Цыденов президенту страны Владимиру Путину.Встреча Алексея Цыденова и Владимира Путина состоялась 2 апреля этого года в Москве. Глава Бурятии докладывал о развитии экономики республики. Как он сообщил президенту, подъем промпроизводства, объема инвестиций, ввод крупных объектов способствовали росту собственных доходов республики - за шесть лет они подросли на 66%.Владимир Путин в процессе общения особенно отметил инвестиционный рост Бурятии.- По инвестициям хорошо идете. За счет чего? - спросил президент.Глава республики рассказал, что дело в реализации крупных проектов, среди которых в том числе модернизация Восточного полигона, ЛЭП-500, запуск крупнейшего в России горно-обогатительного комбината по цинку и другие. Кроме того, в регионе созданы территории опережающего развития, на которых действует специальный режим.Этот режим, к слову, дает инвесторам широкий ряд льгот и преференций: пониженные ставки по налогу на прибыль или полностью нулевая ставка, освобождение от налога на имущество. В цифрах это более 4 млрд рублей налоговых льгот, из которых 732 млн уже фактически предоставлены. Сегодня площадки территории опережающего развития «Бурятия» созданы в 11 районах республики и городе Улан-Удэ. На этих площадках работают 22 резидента, готовые вложить в новые предприятия более 52 млрд рублей и трудоустроить 2 400 человек. Сегодня уже создано 642 рабочих места и вложено почти 7 млрд инвестиций. На ближайшие три года в плане 14 новых проектов с инвестициями свыше 35 млрд рублей. Это позволит создать еще 5 тыс. рабочих мест.Также Алексей Цыденов рассказал президенту о росте оплаты труда в регионе.- Сегодня 69 тыс. рублей – это средняя заработная плата, средний доход – 54 тысячи. Мы 32-е место по Российской Федерации занимаем. Если очистить от инфляции, то в прошлом году плюс 5% рост, уже очищено от инфляции. Понятно, что всегда хочется больше, но динамика есть в этом плане тоже, - рассказал глава Бурятии.Благотворно на экономику республики влияют и национальные проекты России, а также прямые поручения президента по Бурятии.- У нас 46 новых детских садов построено, 41 новая школа, это не капремонт. Капремонт у нас – 91 школа, а это новое строительство. Полностью ликвидировали третью смену, полностью ликвидировали очереди в детские сады. То есть мы сделали все, чтобы у нас демография росла. Теперь надо, чтобы семьи рожали, - рассказывал Алексей Цыденов. - 96 объектов культуры, 62 объекта спорта, в том числе больших, таких как лукодром, Центр единоборств. 106 объектов здравоохранения как построено, так и капитально отремонтировано. Существенное развитие и модернизация всей системы.Отдельно глава Бурятии остановился на дорогах: 1830 километров сделали в рамках действующих национальных проектов, отремонтировали 98 мостов.Конечно, школы, сады и прочее – это все, прежде всего, социальная сфера. Но, тем не менее, влияние ее на экономику велико. Ведь это и развитие промышленности, и новые рабочие места, и повышение инвестиционной привлекательности региона.И тот факт, что президент страны слышит руководство региона и поддерживает Бурятию, позволяет предположить, что экономика и дальше будет развиваться.Уже через несколько дней после встречи с президентом глава Бурятии подтвердил свои слова о развитии промышленности в регионе – он посетил первую региональную промышленную площадку.Она открылась в Улан-Удэ на базе АО «Энерготехномаш». Площадка предназначена для производства промышленной продукции и стала альтернативой промышленному парку.Общая площадь помещений промышленной площадки - около 6,3 тыс. квадратных метров. На территории есть все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация.А чтобы простимулировать предпринимателей работать в сфере промышленности, в регионе заработал механизм имущественной поддержки - субсидирование части затрат на аренду производственных площадей.Алексей Цыденов оценил мощности АО «Энерготехномаш», а также деятельность предприятий-арендаторов.Сегодня на арендованных площадях АО «Энерготехномаш» работают восемь резидентов. Они работают в таких отраслях, как производство мебели, сборных модульных домов, изделий из металлического профиля, вентиляции, туалетной бумаги, беспилотников.- Мы за счет бюджета республики субсидируем 150 рублей за квадратный метр арендной платы в месяц. Для резидентов аренда получается очень доступная – всего 130 рублей. Площадь используется эффективно. Поэтому будем поддерживать, продолжим субсидировать эту стоимость арендной платы и создавать условия, чтобы у наших людей была возможность зарабатывать, формировать доходы для своих семей, - подчеркнул Алексей Цыденов.У тех, кто только намеревается заняться производством в Бурятии, еще есть шанс стать резидентом: в здании свободными остаются 1100 квадратных метров. Как отметил помощник управляющего АО «Энерготехномаш» Руслан Архипов, в перспективе можно подготовить 600 квадратных метров дополнительных площадей. Условием размещения резидентов на промышленной площадке является обязательное занятие обрабатывающими производствами, то есть, например, пищевая промышленность не подходит по требованиям.Внимание главы Бурятии к этому проекту, а также меры поддержки, которые внедрили на уровне правительства региона, говорят о том, что на сегодня развитие бизнеса, и промышленности в частности – один из главных приоритетов. Очень важно, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало поддержку от властей, ведь это залог уверенности, а значит, и создания новых проектов.Еще один испытанный временем и эффективный механизм поддержки промышленности – это проект «Сделано в Бурятии». На прошлой неделе в республике состоялся одноименный форум. Он прошел в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели обсудили вопросы регионального регулирования и организации бизнеса, государственной поддержки проектов, пообщались друг с другом, с главой Бурятии и прокурором республики.Его уникальность в том, что здесь состоялся трехсторонний диалог - бизнес, власти республики и силовики. Это говорит о консолидации предпринимательского сообщества, региона и федеральных органов власти, что также вселяет уверенность в бизнес Бурятии. Ведь теперь можно обсудить проблемы и договориться на всех уровнях сразу.В рамках форума заседало несколько экспертных советов, которые обсуждали самые наболевшие вопросы сектора в целом и по отраслям. Это, например, подбор кадров и целевая подготовка; контрольно-надзорная деятельность и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями; повышение эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности. Также участники форума обсудили взаимодействие с сетями и новые рынки сбыта, реализацию строительных проектов в среднесрочной перспективе и рынок стройматериалов Бурятии.- Развитие бизнеса, безусловно - важнейший процесс, который нужен обществу, государству. Хочу сказать, что органы прокуратуры максимально открыты ко всем сигналам, которые идут в целом от граждан, от общества и предпринимательского сообщества. Прокуратурой проблемам бизнеса уделяется важнейшее внимание и придается огромное значение, - отметил прокурор Бурятии Михаил Филичев.– Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии, – заключил Алексей Цыденов.Вообще товарный знак «Сделано в Бурятии», который существует уже много лет, воспринимается как знак качества. И производители республики носят его с гордостью. И тот факт, что местные производители по-прежнему в почете, дорогого стоит.Строительной отрасли, к слову, на прошлой неделе было уделено особое внимание. Так, 9 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ открылась строительная выставка «Стройиндустрия-2025». В ней приняли участие более 100 компаний из Бурятии, Москвы, Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края, Республики Хакасия.Производители представили инновационные строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и технику для ЖКХ, системы автоматизации, элементы благоустройства, новейшие технологии деревообработки и многое другое.Открывая выставку, Алексей Цыденов рассказал, что строительная отрасль республики уверенно наращивает темпы. В 2024 году жилищное строительство выросло на 14% к 2023 году. А в 2023 - на 60% к 2022 году.- Сегодня здесь, в ФСК, есть возможность сразу и для производителей стройматериалов, и для строительных организаций заключить контракты напрямую. Параллельно на площадке ФСК идут сессии, где обсуждаются вопросы нормативно-правового характера, сводов правил, правил заключения госконтрактов, требований госэкспертизы. Производителям расскажут, как попасть в реестр экспертизы, чтобы продукция включалась в проектную документацию для госзаказа. Наша задача – сделать так, чтобы у строительных предприятий была возможность наращивать производство, реализовывать продукцию, выходить на рынок не только Бурятии, но и в соседние регионы, а также в Монголию, - отметил Алексей Цыденов.Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил, что для страны начинается новый этап развития, связанный с принятием нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В реализацию нацпроектов заложены колоссальные средства, которые позволят развивать инфраструктуру, строить новое жилье, создавать комфортные условия для жителей.- Такие выставки дают понимание и органам власти региона, и застройщикам, которые здесь работают, понять, какие материалы есть, чтобы можно было их вовлекать в процесс. Обязательно нужно смотреть, общаться и давать понимание в том числе производителям, какие крупные объекты будут в регионе строиться, чтобы они могли понимать, какую линию производства им в перспективе можно было запустить, чтобы своей продукцией насытить рынок, - сказал Александр Моор.В общем, экономика Бурятии развивается по всем направлениям. И особое внимание власти региона уделяют промышленности. Ведь именно индустрия является основным двигателем социально-экономического развития, обеспечивает рабочие места, налоги, бюджет и, как следствие, новую инфраструктуру, повышение уровня жизни и доходов жителей Бурятии.Прошедшие в Бурятии мероприятия говорят о том, что все уровни власти объединились для того, чтобы поддерживать развитие промышленности. Встреча с президентом страны, участие прокурора Бурятии в бизнес-форуме, активность главы республики и его поддержка перспективных бизнес-проектов – все это сигналы того, что у бизнеса в регионе есть серьезная поддержка.Это важно еще и потому, что предприниматели, которые намерены открыть бизнес, оценивают не только экономические показатели, но и политическую стабильность, уровень взаимодействия властей с бизнесом, объемы господдержки и открытость руководства региона. И, как мы уже выяснили, в Бурятии с этим все хорошо. А значит ждем новых проектов и инвестиций.Фото: пресс-служба правительства Бурятии