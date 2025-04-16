Общество 16.04.2025 в 13:53
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
Что делают власти республики для раскрытия экономического потенциала нашего региона
Текст: Валентин Соколов
Один из главных показателей развития экономики – это объем собственных доходов региона. Ведь чем активнее развивается, в частности, бизнес и промышленность, тем больше налогов получает бюджет. В Бурятии за шесть лет объем собственных доходов вырос на 66%. О чем и доложил недавно глава Бурятии Алексей Цыденов президенту страны Владимиру Путину.
«Хорошо идете»
Встреча Алексея Цыденова и Владимира Путина состоялась 2 апреля этого года в Москве. Глава Бурятии докладывал о развитии экономики республики. Как он сообщил президенту, подъем промпроизводства, объема инвестиций, ввод крупных объектов способствовали росту собственных доходов республики - за шесть лет они подросли на 66%.
Владимир Путин в процессе общения особенно отметил инвестиционный рост Бурятии.
- По инвестициям хорошо идете. За счет чего? - спросил президент.
Глава республики рассказал, что дело в реализации крупных проектов, среди которых в том числе модернизация Восточного полигона, ЛЭП-500, запуск крупнейшего в России горно-обогатительного комбината по цинку и другие. Кроме того, в регионе созданы территории опережающего развития, на которых действует специальный режим.
Этот режим, к слову, дает инвесторам широкий ряд льгот и преференций: пониженные ставки по налогу на прибыль или полностью нулевая ставка, освобождение от налога на имущество. В цифрах это более 4 млрд рублей налоговых льгот, из которых 732 млн уже фактически предоставлены. Сегодня площадки территории опережающего развития «Бурятия» созданы в 11 районах республики и городе Улан-Удэ. На этих площадках работают 22 резидента, готовые вложить в новые предприятия более 52 млрд рублей и трудоустроить 2 400 человек. Сегодня уже создано 642 рабочих места и вложено почти 7 млрд инвестиций. На ближайшие три года в плане 14 новых проектов с инвестициями свыше 35 млрд рублей. Это позволит создать еще 5 тыс. рабочих мест.
Нацпроекты как двигатель
Также Алексей Цыденов рассказал президенту о росте оплаты труда в регионе.
- Сегодня 69 тыс. рублей – это средняя заработная плата, средний доход – 54 тысячи. Мы 32-е место по Российской Федерации занимаем. Если очистить от инфляции, то в прошлом году плюс 5% рост, уже очищено от инфляции. Понятно, что всегда хочется больше, но динамика есть в этом плане тоже, - рассказал глава Бурятии.
Благотворно на экономику республики влияют и национальные проекты России, а также прямые поручения президента по Бурятии.
- У нас 46 новых детских садов построено, 41 новая школа, это не капремонт. Капремонт у нас – 91 школа, а это новое строительство. Полностью ликвидировали третью смену, полностью ликвидировали очереди в детские сады. То есть мы сделали все, чтобы у нас демография росла. Теперь надо, чтобы семьи рожали, - рассказывал Алексей Цыденов. - 96 объектов культуры, 62 объекта спорта, в том числе больших, таких как лукодром, Центр единоборств. 106 объектов здравоохранения как построено, так и капитально отремонтировано. Существенное развитие и модернизация всей системы.
Отдельно глава Бурятии остановился на дорогах: 1830 километров сделали в рамках действующих национальных проектов, отремонтировали 98 мостов.
Конечно, школы, сады и прочее – это все, прежде всего, социальная сфера. Но, тем не менее, влияние ее на экономику велико. Ведь это и развитие промышленности, и новые рабочие места, и повышение инвестиционной привлекательности региона.
И тот факт, что президент страны слышит руководство региона и поддерживает Бурятию, позволяет предположить, что экономика и дальше будет развиваться.
Новые рынки
Уже через несколько дней после встречи с президентом глава Бурятии подтвердил свои слова о развитии промышленности в регионе – он посетил первую региональную промышленную площадку.
Она открылась в Улан-Удэ на базе АО «Энерготехномаш». Площадка предназначена для производства промышленной продукции и стала альтернативой промышленному парку.
Общая площадь помещений промышленной площадки - около 6,3 тыс. квадратных метров. На территории есть все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация.
А чтобы простимулировать предпринимателей работать в сфере промышленности, в регионе заработал механизм имущественной поддержки - субсидирование части затрат на аренду производственных площадей.
Алексей Цыденов оценил мощности АО «Энерготехномаш», а также деятельность предприятий-арендаторов.
Сегодня на арендованных площадях АО «Энерготехномаш» работают восемь резидентов. Они работают в таких отраслях, как производство мебели, сборных модульных домов, изделий из металлического профиля, вентиляции, туалетной бумаги, беспилотников.
- Мы за счет бюджета республики субсидируем 150 рублей за квадратный метр арендной платы в месяц. Для резидентов аренда получается очень доступная – всего 130 рублей. Площадь используется эффективно. Поэтому будем поддерживать, продолжим субсидировать эту стоимость арендной платы и создавать условия, чтобы у наших людей была возможность зарабатывать, формировать доходы для своих семей, - подчеркнул Алексей Цыденов.
У тех, кто только намеревается заняться производством в Бурятии, еще есть шанс стать резидентом: в здании свободными остаются 1100 квадратных метров. Как отметил помощник управляющего АО «Энерготехномаш» Руслан Архипов, в перспективе можно подготовить 600 квадратных метров дополнительных площадей. Условием размещения резидентов на промышленной площадке является обязательное занятие обрабатывающими производствами, то есть, например, пищевая промышленность не подходит по требованиям.
Внимание главы Бурятии к этому проекту, а также меры поддержки, которые внедрили на уровне правительства региона, говорят о том, что на сегодня развитие бизнеса, и промышленности в частности – один из главных приоритетов. Очень важно, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало поддержку от властей, ведь это залог уверенности, а значит, и создания новых проектов.
Свое, родное
Еще один испытанный временем и эффективный механизм поддержки промышленности – это проект «Сделано в Бурятии». На прошлой неделе в республике состоялся одноименный форум. Он прошел в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели обсудили вопросы регионального регулирования и организации бизнеса, государственной поддержки проектов, пообщались друг с другом, с главой Бурятии и прокурором республики.
Его уникальность в том, что здесь состоялся трехсторонний диалог - бизнес, власти республики и силовики. Это говорит о консолидации предпринимательского сообщества, региона и федеральных органов власти, что также вселяет уверенность в бизнес Бурятии. Ведь теперь можно обсудить проблемы и договориться на всех уровнях сразу.
В рамках форума заседало несколько экспертных советов, которые обсуждали самые наболевшие вопросы сектора в целом и по отраслям. Это, например, подбор кадров и целевая подготовка; контрольно-надзорная деятельность и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями; повышение эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности. Также участники форума обсудили взаимодействие с сетями и новые рынки сбыта, реализацию строительных проектов в среднесрочной перспективе и рынок стройматериалов Бурятии.
- Развитие бизнеса, безусловно - важнейший процесс, который нужен обществу, государству. Хочу сказать, что органы прокуратуры максимально открыты ко всем сигналам, которые идут в целом от граждан, от общества и предпринимательского сообщества. Прокуратурой проблемам бизнеса уделяется важнейшее внимание и придается огромное значение, - отметил прокурор Бурятии Михаил Филичев.
– Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии, – заключил Алексей Цыденов.
Вообще товарный знак «Сделано в Бурятии», который существует уже много лет, воспринимается как знак качества. И производители республики носят его с гордостью. И тот факт, что местные производители по-прежнему в почете, дорогого стоит.
Большая стройка
Строительной отрасли, к слову, на прошлой неделе было уделено особое внимание. Так, 9 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ открылась строительная выставка «Стройиндустрия-2025». В ней приняли участие более 100 компаний из Бурятии, Москвы, Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края, Республики Хакасия.
Производители представили инновационные строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и технику для ЖКХ, системы автоматизации, элементы благоустройства, новейшие технологии деревообработки и многое другое.
Открывая выставку, Алексей Цыденов рассказал, что строительная отрасль республики уверенно наращивает темпы. В 2024 году жилищное строительство выросло на 14% к 2023 году. А в 2023 - на 60% к 2022 году.
- Сегодня здесь, в ФСК, есть возможность сразу и для производителей стройматериалов, и для строительных организаций заключить контракты напрямую. Параллельно на площадке ФСК идут сессии, где обсуждаются вопросы нормативно-правового характера, сводов правил, правил заключения госконтрактов, требований госэкспертизы. Производителям расскажут, как попасть в реестр экспертизы, чтобы продукция включалась в проектную документацию для госзаказа. Наша задача – сделать так, чтобы у строительных предприятий была возможность наращивать производство, реализовывать продукцию, выходить на рынок не только Бурятии, но и в соседние регионы, а также в Монголию, - отметил Алексей Цыденов.
Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил, что для страны начинается новый этап развития, связанный с принятием нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В реализацию нацпроектов заложены колоссальные средства, которые позволят развивать инфраструктуру, строить новое жилье, создавать комфортные условия для жителей.
- Такие выставки дают понимание и органам власти региона, и застройщикам, которые здесь работают, понять, какие материалы есть, чтобы можно было их вовлекать в процесс. Обязательно нужно смотреть, общаться и давать понимание в том числе производителям, какие крупные объекты будут в регионе строиться, чтобы они могли понимать, какую линию производства им в перспективе можно было запустить, чтобы своей продукцией насытить рынок, - сказал Александр Моор.
В общем, экономика Бурятии развивается по всем направлениям. И особое внимание власти региона уделяют промышленности. Ведь именно индустрия является основным двигателем социально-экономического развития, обеспечивает рабочие места, налоги, бюджет и, как следствие, новую инфраструктуру, повышение уровня жизни и доходов жителей Бурятии.
Прошедшие в Бурятии мероприятия говорят о том, что все уровни власти объединились для того, чтобы поддерживать развитие промышленности. Встреча с президентом страны, участие прокурора Бурятии в бизнес-форуме, активность главы республики и его поддержка перспективных бизнес-проектов – все это сигналы того, что у бизнеса в регионе есть серьезная поддержка.
Это важно еще и потому, что предприниматели, которые намерены открыть бизнес, оценивают не только экономические показатели, но и политическую стабильность, уровень взаимодействия властей с бизнесом, объемы господдержки и открытость руководства региона. И, как мы уже выяснили, в Бурятии с этим все хорошо. А значит ждем новых проектов и инвестиций.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
«Хорошо идете»
Встреча Алексея Цыденова и Владимира Путина состоялась 2 апреля этого года в Москве. Глава Бурятии докладывал о развитии экономики республики. Как он сообщил президенту, подъем промпроизводства, объема инвестиций, ввод крупных объектов способствовали росту собственных доходов республики - за шесть лет они подросли на 66%.
- По промышленности и экономике в целом у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в прошлом году - более 5%. Если брать нарастающим с 2019 года – плюс 32. Достаточно хорошая тенденция. По инвестициям мы в 15-й группе, АСИ нас оценивает. В прошлом году нам дали приз за наиболее быструю динамику роста, так что тоже постараемся, - доложил Алексей Цыденов.
Владимир Путин в процессе общения особенно отметил инвестиционный рост Бурятии.
- По инвестициям хорошо идете. За счет чего? - спросил президент.
Глава республики рассказал, что дело в реализации крупных проектов, среди которых в том числе модернизация Восточного полигона, ЛЭП-500, запуск крупнейшего в России горно-обогатительного комбината по цинку и другие. Кроме того, в регионе созданы территории опережающего развития, на которых действует специальный режим.
Этот режим, к слову, дает инвесторам широкий ряд льгот и преференций: пониженные ставки по налогу на прибыль или полностью нулевая ставка, освобождение от налога на имущество. В цифрах это более 4 млрд рублей налоговых льгот, из которых 732 млн уже фактически предоставлены. Сегодня площадки территории опережающего развития «Бурятия» созданы в 11 районах республики и городе Улан-Удэ. На этих площадках работают 22 резидента, готовые вложить в новые предприятия более 52 млрд рублей и трудоустроить 2 400 человек. Сегодня уже создано 642 рабочих места и вложено почти 7 млрд инвестиций. На ближайшие три года в плане 14 новых проектов с инвестициями свыше 35 млрд рублей. Это позволит создать еще 5 тыс. рабочих мест.
Нацпроекты как двигатель
Также Алексей Цыденов рассказал президенту о росте оплаты труда в регионе.
- Сегодня 69 тыс. рублей – это средняя заработная плата, средний доход – 54 тысячи. Мы 32-е место по Российской Федерации занимаем. Если очистить от инфляции, то в прошлом году плюс 5% рост, уже очищено от инфляции. Понятно, что всегда хочется больше, но динамика есть в этом плане тоже, - рассказал глава Бурятии.
Благотворно на экономику республики влияют и национальные проекты России, а также прямые поручения президента по Бурятии.
- У нас 46 новых детских садов построено, 41 новая школа, это не капремонт. Капремонт у нас – 91 школа, а это новое строительство. Полностью ликвидировали третью смену, полностью ликвидировали очереди в детские сады. То есть мы сделали все, чтобы у нас демография росла. Теперь надо, чтобы семьи рожали, - рассказывал Алексей Цыденов. - 96 объектов культуры, 62 объекта спорта, в том числе больших, таких как лукодром, Центр единоборств. 106 объектов здравоохранения как построено, так и капитально отремонтировано. Существенное развитие и модернизация всей системы.
Отдельно глава Бурятии остановился на дорогах: 1830 километров сделали в рамках действующих национальных проектов, отремонтировали 98 мостов.
Конечно, школы, сады и прочее – это все, прежде всего, социальная сфера. Но, тем не менее, влияние ее на экономику велико. Ведь это и развитие промышленности, и новые рабочие места, и повышение инвестиционной привлекательности региона.
И тот факт, что президент страны слышит руководство региона и поддерживает Бурятию, позволяет предположить, что экономика и дальше будет развиваться.
Новые рынки
Уже через несколько дней после встречи с президентом глава Бурятии подтвердил свои слова о развитии промышленности в регионе – он посетил первую региональную промышленную площадку.
Она открылась в Улан-Удэ на базе АО «Энерготехномаш». Площадка предназначена для производства промышленной продукции и стала альтернативой промышленному парку.
Общая площадь помещений промышленной площадки - около 6,3 тыс. квадратных метров. На территории есть все инженерные коммуникации: электричество, теплоснабжение, водоснабжение и канализация.
А чтобы простимулировать предпринимателей работать в сфере промышленности, в регионе заработал механизм имущественной поддержки - субсидирование части затрат на аренду производственных площадей.
Алексей Цыденов оценил мощности АО «Энерготехномаш», а также деятельность предприятий-арендаторов.
- «Энерготехномаш» осваивает новые рынки. 95% выпускаемой продукции идет за пределы Бурятии, по всей России - это и для ЖКХ, и для тепловых систем. Они осваивают новую продукцию, а ту, что уже освоили, продают. Реализуют даже то, что на атомных электростанциях используется. При этом поддержку оказали санкции. У нас были европейские конкуренты, они ушли, для нашего предприятия появился больший рынок. Поддавливает конкуренцию китайская продукция, но все равно у нашего предприятия есть свой рынок и есть перспективы для развития, для увеличения объемов производства, объемов продаж. Мы окажем помощь, которая от нас нужна. Сегодня за счет бюджета просубсидирована закупка станочного парка, что позволило поставить новые станки и повысить качество продукции, увеличить объем производства. Еще здесь нужна поддержка по маркетингу, по продвижению. Мы будем ее оказывать, - отметил глава Бурятии.
Сегодня на арендованных площадях АО «Энерготехномаш» работают восемь резидентов. Они работают в таких отраслях, как производство мебели, сборных модульных домов, изделий из металлического профиля, вентиляции, туалетной бумаги, беспилотников.
- Мы за счет бюджета республики субсидируем 150 рублей за квадратный метр арендной платы в месяц. Для резидентов аренда получается очень доступная – всего 130 рублей. Площадь используется эффективно. Поэтому будем поддерживать, продолжим субсидировать эту стоимость арендной платы и создавать условия, чтобы у наших людей была возможность зарабатывать, формировать доходы для своих семей, - подчеркнул Алексей Цыденов.
У тех, кто только намеревается заняться производством в Бурятии, еще есть шанс стать резидентом: в здании свободными остаются 1100 квадратных метров. Как отметил помощник управляющего АО «Энерготехномаш» Руслан Архипов, в перспективе можно подготовить 600 квадратных метров дополнительных площадей. Условием размещения резидентов на промышленной площадке является обязательное занятие обрабатывающими производствами, то есть, например, пищевая промышленность не подходит по требованиям.
Внимание главы Бурятии к этому проекту, а также меры поддержки, которые внедрили на уровне правительства региона, говорят о том, что на сегодня развитие бизнеса, и промышленности в частности – один из главных приоритетов. Очень важно, чтобы предпринимательское сообщество чувствовало поддержку от властей, ведь это залог уверенности, а значит, и создания новых проектов.
Свое, родное
Еще один испытанный временем и эффективный механизм поддержки промышленности – это проект «Сделано в Бурятии». На прошлой неделе в республике состоялся одноименный форум. Он прошел в рамках нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприниматели обсудили вопросы регионального регулирования и организации бизнеса, государственной поддержки проектов, пообщались друг с другом, с главой Бурятии и прокурором республики.
Его уникальность в том, что здесь состоялся трехсторонний диалог - бизнес, власти республики и силовики. Это говорит о консолидации предпринимательского сообщества, региона и федеральных органов власти, что также вселяет уверенность в бизнес Бурятии. Ведь теперь можно обсудить проблемы и договориться на всех уровнях сразу.
- Форум «Сделано в Бурятии» представляет собой уникальную платформу для общения между бизнесом. Здесь собрались производители продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Некоторые предприниматели заключили договоры на реализацию продукции с ведущими торговыми сетями, такими как «Абсолют», «Титан», «Николаевский» и «Пятерочка». Я приглашаю предпринимателей участвовать в работе «Центра закупок сетей» — это форма взаимодействия производителей и продавцов, где стороны могут определить условия партнерства. Также существует возможность проработать вопросы участия в госзакупках на поставку продукции в наши социальные учреждения, - отметил Алексей Цыденов.
В рамках форума заседало несколько экспертных советов, которые обсуждали самые наболевшие вопросы сектора в целом и по отраслям. Это, например, подбор кадров и целевая подготовка; контрольно-надзорная деятельность и взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями; повышение эффективности деятельности предприятий пищевой промышленности. Также участники форума обсудили взаимодействие с сетями и новые рынки сбыта, реализацию строительных проектов в среднесрочной перспективе и рынок стройматериалов Бурятии.
- Развитие бизнеса, безусловно - важнейший процесс, который нужен обществу, государству. Хочу сказать, что органы прокуратуры максимально открыты ко всем сигналам, которые идут в целом от граждан, от общества и предпринимательского сообщества. Прокуратурой проблемам бизнеса уделяется важнейшее внимание и придается огромное значение, - отметил прокурор Бурятии Михаил Филичев.
– Все прозвучавшие предложения возьмем в работу и определим необходимые аспекты для их решения. Уважаемые участники форума, нам выгодно, чтобы вы наращивали свое производство и становились конкурентоспособными не только на местном рынке, но и за пределами Бурятии, – заключил Алексей Цыденов.
Вообще товарный знак «Сделано в Бурятии», который существует уже много лет, воспринимается как знак качества. И производители республики носят его с гордостью. И тот факт, что местные производители по-прежнему в почете, дорогого стоит.
Большая стройка
Строительной отрасли, к слову, на прошлой неделе было уделено особое внимание. Так, 9 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ открылась строительная выставка «Стройиндустрия-2025». В ней приняли участие более 100 компаний из Бурятии, Москвы, Челябинской и Иркутской областей, Красноярского края, Республики Хакасия.
Производители представили инновационные строительные, энергосберегающие технологии и материалы, оборудование и технику для ЖКХ, системы автоматизации, элементы благоустройства, новейшие технологии деревообработки и многое другое.
Открывая выставку, Алексей Цыденов рассказал, что строительная отрасль республики уверенно наращивает темпы. В 2024 году жилищное строительство выросло на 14% к 2023 году. А в 2023 - на 60% к 2022 году.
- Сегодня здесь, в ФСК, есть возможность сразу и для производителей стройматериалов, и для строительных организаций заключить контракты напрямую. Параллельно на площадке ФСК идут сессии, где обсуждаются вопросы нормативно-правового характера, сводов правил, правил заключения госконтрактов, требований госэкспертизы. Производителям расскажут, как попасть в реестр экспертизы, чтобы продукция включалась в проектную документацию для госзаказа. Наша задача – сделать так, чтобы у строительных предприятий была возможность наращивать производство, реализовывать продукцию, выходить на рынок не только Бурятии, но и в соседние регионы, а также в Монголию, - отметил Алексей Цыденов.
На площадках «Стройиндустрии-2025» работали круглые столы по темам цифровизации строительной отрасли, ценообразования и энергоэффективной деятельности организаций. Также прошел круглый стол с участием управляющих компаний, где обсуждались вопросы по эффективному управлению многоквартирными домами.
Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор отметил, что для страны начинается новый этап развития, связанный с принятием нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». В реализацию нацпроектов заложены колоссальные средства, которые позволят развивать инфраструктуру, строить новое жилье, создавать комфортные условия для жителей.
- Такие выставки дают понимание и органам власти региона, и застройщикам, которые здесь работают, понять, какие материалы есть, чтобы можно было их вовлекать в процесс. Обязательно нужно смотреть, общаться и давать понимание в том числе производителям, какие крупные объекты будут в регионе строиться, чтобы они могли понимать, какую линию производства им в перспективе можно было запустить, чтобы своей продукцией насытить рынок, - сказал Александр Моор.
В общем, экономика Бурятии развивается по всем направлениям. И особое внимание власти региона уделяют промышленности. Ведь именно индустрия является основным двигателем социально-экономического развития, обеспечивает рабочие места, налоги, бюджет и, как следствие, новую инфраструктуру, повышение уровня жизни и доходов жителей Бурятии.
Прошедшие в Бурятии мероприятия говорят о том, что все уровни власти объединились для того, чтобы поддерживать развитие промышленности. Встреча с президентом страны, участие прокурора Бурятии в бизнес-форуме, активность главы республики и его поддержка перспективных бизнес-проектов – все это сигналы того, что у бизнеса в регионе есть серьезная поддержка.
Это важно еще и потому, что предприниматели, которые намерены открыть бизнес, оценивают не только экономические показатели, но и политическую стабильность, уровень взаимодействия властей с бизнесом, объемы господдержки и открытость руководства региона. И, как мы уже выяснили, в Бурятии с этим все хорошо. А значит ждем новых проектов и инвестиций.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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