Общество 16.04.2025 в 16:27

В Монголии ученому угрожали убийством

Норовын Тэгшбаяр является экспертом по урановому соглашению с Францией
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии ученому угрожали убийством
Фото: freepik.com
Угроза убийством поступила в адрес монгольского эксперта по соглашению с Францией о добыче урана, сотрудника Института физики и технологий при Академии наук Монголии Норовын Тэгшбаяра. Об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

«Меня пригласили работать в интересах моей страны экспертом в рабочей группе по инвестиционному соглашению с Францией по добыче урана. Из-за этого в интернете начались клеветнические нападения с целью опорочить мою профессиональную репутацию. Откровенно ложные обвинения в конечном итоге переросли в угрозы убийством», – сообщил ученый.

По данным полиции, угрожавший убийством гражданин задержан на один месяц. Эксперт напомнил, что в плане действий правительства на 2024–2028 годы указаны исследования по строительству атомной электростанции (АЭС). РФ и Монголия планируют подписать в 2025 году соглашение о возведении АЭС малой мощности в долине реки Орхон для снабжения электроэнергией нового города. Его планируют построить там, где в средние века находилась столица Монгольской империи Хархорин (Каракорум).

«Угрожавший мне гражданин по имени Ганхуяг может высказывать свое мнение, но не имеет права угрожать убийством или подстрекать других к преступлениям. Несмотря на ежедневную клевету и угрозы, которые ежедневно поступают мне и другим экспертам, мы продолжим выражать свое мнение и выступать в защиту интересов и прогресса нашей страны», – подчеркнул доктор физико-математических наук.

Ранее Норовын Тэгшбаяр сообщил корреспонденту ТАСС о том, что строительство АЭС обсуждается как с Россией, так и с Францией, поскольку Монголия столкнулась с серьезной проблемой загрязнения воздуха в столице и других крупных городах, где значительная часть жилых домов отапливается углем.

«Жители Улан-Батора чувствуют себя как рыбы в аквариуме с грязной водой. Половина населения страны живет в такой среде. И чтобы улучшить условия, нам необходимы несколько источников энергии, в том числе атомная электростанция. Сейчас основными источниками энергии в стране являются уголь, ГЭС, солнечные батареи и ветряки», - сказал ученый.

Он указал, что в настоящее время главной помехой для сотрудничества РФ и Монголии в сфере энергетики является конфликт на Украине. Лишь после его разрешения «не будет препятствий для сотрудничества в этом направлении». Также вице-спикер Великого государственного хурала страны Бехчулууны Пурэвдорж во время первого обсуждения изменений в закон «Об атомной энергетике» сообщил, что Монголия и РФ активно обсуждают строительство АЭС на урановом месторождении Мардай в приграничном с Россией аймаке Дорнод. Месторождение Мардай, обустроенное специалистами СССР в 1980-е годах, входит в Дорнодский урановый узел на восточной границе Монголии с Россией.
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