Общество 16.04.2025 в 17:33

В Забайкалье бизнесмены выступили против ужесточения антиалкогольного закона

После его принятия количество алкомаркетов в регионе может сократиться вдвое
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье бизнесмены выступили против ужесточения антиалкогольного закона
Фото: архив «Номер один»
Депутаты Забайкальского края рассмотрят на ближайшем заседании законопроект, который вводит ограничения по продаже алкоголя в многоквартирных домах, сообщает «Чита.ру». Если закон примут, реализовывать алкоголь предприниматели будут только в помещениях-пристройках с условиями отсутствия внешней визуализации алкоголя. Также в парламенте рассмотрят еще один законопроект, который предлагает сократить время продажи алкоголя в крае вечером на один час.

Как сообщила рассказала замруководителя Региональной службы по тарифам Забайкальского края Ольга Макарова, в случае принятия законопроекта количество алкомагазинов федеральных торговых сетей в Чите может сократиться почти вдвое.

Тем временем более 100 предпринимателей Забайкальского края написали обращение в региональное УФАС с просьбой проверить новый законопроект. В УФАС запросили позицию Москвы на этот счет, но напомнили, что краю предоставлено право установления ограничений на продажу алкоголя вплоть до полного запрета, а также, что подобные законопроекты вводятся по всей России — каждый субъект имеет право сам решать, запрещать ли продажу в многоквартирных домах или нет.

Напомним, в Бурятии антиалкогольный закон ужесточили с 1 марта. После этого ряд магазинов закрылся и уволил трудовые коллективы.
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