Общество 17.04.2025 в 16:17

Жители Бурятии могут поработать волонтерами в Соловецком музее-заповеднике в Архангельской области

Уникальную стажировку предлагает Русское географическое общество
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут поработать волонтерами в Соловецком музее-заповеднике в Архангельской области

Жители Бурятии могут поработать волонтерами в Соловецком музее-заповеднике в Архангельской области. Русское географическое общество объявило о конкурсном отборе участников на эколого-просветительскую смену «Заповедное дело РГО».

Смена пройдет с 27 июня по 6 июля 2025 года на территории Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника в Архангельской области.

Дедлайн подачи заявок на участие - 15 мая 2025 года.

Смена направлена на изучение экосистем Соловецких островов - мониторинг лосиной популяции, исследование флоры и фауны архипелага, на благоустройство особо охраняемой природной территории (ООПТ) и медиаосвещение работы на месте.

Проект «Заповедное дело РГО» объединяет студентов, молодых учёных и добровольцев, заинтересованных в изучении и сохранении уникальных природных комплексов России.

К участию приглашаются: научные добровольцы (географы, зоологи, биологи, ботаники, специалисты по лосям); эко- и медиадобровольцы.

Возраст участников — от 18 лет. Требуются физическая выносливость, готовность к командной работе, дисциплинированность. Для медиадобровольцев — обязательна передача отснятого материала по требованиям проекта.

Все участники должны быть вакцинированы против клещевого энцефалита или иметь соответствующую страховку. Также необходимо соблюдать правила поведения в монастырской зоне, где располагается место проживания.

Для участия необходимо заполнить анкету конкурсного отбора. Заявки принимаются до 15 мая 2025 года включительно. Отобранные участники будут уведомлены дополнительно.

Победители конкурсного отбора получат:

- проживание на территории Соловецкого монастыря;

- питание;

- трансфер паромом от точки сбора (Рабочеостровск) до музея-заповедника и обратно;

- сувенирную продукцию от РГО;

- участие в экопросветительской программе, включающей мастер-классы, лекции, походы и тематические просмотры.

Проезд до места сбора оплачивается участниками самостоятельно.

Контакты: mkrgo.project@rgo.ru

Подробная информация о конкурсе – на сайте.

 

Фото: сайт Соловецкого музея-заповедника https://solovky.ru/ru/node/157

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