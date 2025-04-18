9 мая по Улан-Удэ будет курсировать «Трамвай Победы». Он отправится от остановки «Шишковка» в 14:00 и проследует по маршруту №2.

Акция «Трамвай Победы» проходит с 2012 года. Пассажиры смогут слушать и петь военные песни, погружаясь в атмосферу Дня Победы.

Для горожан подготовлена программа в вагоне:

- Песни времён Великой Отечественной войны,

- Народные частушки,

- Викторины о военной истории.

- Вы можете сделать памятные фотографии у фотозоны и получить сувениры в виде «Голубей мира». Также в вагоне будут раздаваться георгиевские ленточки, символы памяти и уважения к нашим ветеранам. До встречи на маршруте «Трамвая Победы»! - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ