Общество 18.04.2025 в 11:55

Целую тонну макулатуры собрали в Бурятии в первый день «БумБатла»

Всероссийская акция «БумБатл» стартовала 25 марта в новом формате
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Текст: Служба информации "Номер один"
Целую тонну макулатуры собрали в Бурятии в первый день «БумБатла»

Целую тонну макулатуры собрали в Бурятии в первый день Всероссийской акции «БумБатл» 25 марта. Теперь акция «БумБатл» проходит в новом формате – круглогодично (возрастное ограничение 0+). Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу Президента России Владимира Путина.

- Мы с большим удовольствием ежегодно откликаемся на призыв «БумБатла» о сборе макулатуры. Не секрет, что максимальный объем отходов в образовательных организациях - это бумага. Мы используем ее максимально экономно: у всех коллег установлена двусторонняя печать на принтерах, в работе - так называемые «обратки», но, тем не менее, мы очень рады новому формату акции - теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Этот проект объединяет тысячи людей по всей стране. Акция учит раздельному сбору отходов и формирует экологическую культуру с детства. Каждый, кто сдаёт макулатуру, помогает сохранить наши леса. И, как педагогу, мне очень отрадно видеть прекрасные уроки, представленные на платформе акции. А еще в этом году мы видим новый формат конкурса постов, конкурс для семей, региональный зачет и топ участников по итогам года. Присоединяйтесь к нам, и станьте победителями бумажной битвы, - отмечает Елена Митыпова, заместитель директора ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия».



Впечатляющий старт в новом сезоне Всероссийской акции «БумБатл» в 2025 году обеспечили ученики и педагоги Ресурсного эколого-биологического центра Бурятии и железнодорожного лицея № 10 и студенты Института естественных наук БГУ им. Доржи Банзарова.

Участники акции поделились своими эмоциями.

- Наш класс ежегодно принимает участие во Всероссийской акции по сбору макулатуру «БумБатл». Мы проявляем заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, приносим из дома журналы, тетради, старые газеты в наш кабинет и собираем в специальную бумажную коробку, что очень удобно. После уроков наши одноклассники все туда складируют, тем самым мы понимаем и приносим пользу по сохранению лесов, это здорово, что все ученики нашей школы относятся к природе с любовью. Мы за чистый воздух! – рассказала ученица 3 класса кружка «Фитокалейдоскоп», Анастасия С.

Вчера, 17 апреля, к акции присоединились студенты БГУ им. Доржи Банзарова, собравшие 1200 кг макулатуры.

- Сегодня мы передали 1200 кг макулатуры компании-переработчику «Эковата 03», из которой впоследствии будет произведен строительный утеплитель, - поделились своим рекордом студенты Института естественных наук БГУ.



На протяжении последних лет Минприроды Бурятии активно привлекает всех жителей республики для сбора макулатуры – работников госучреждений, коммерческие компании, общественные организации, волонтеров, студентов и школьников.

В 2024 году в республике в рамках акции «БумБатл»  жители Бурятии собрали 47 тонн макулатуры. Бурятия заняла 27-е место в рейтинге регионов России по количеству собранной бумаги.

К акции «БумБатл» может присоединиться каждый желающий. Сдать макулатуру можно в пунктах приёма: «Чистый город», «Эковата03» и «Экогород», а также в пунктах, расположенных в районах Бурятии. Ознакомиться со списком адресов пунктов приемов макулатуры в Бурятии.

Подробнее об участии во Всероссийской акции «БумБатл» - на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф;

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ НУЖНО:

1.Сдать макулатуру и получить подтверждающий акт;

2.Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф;

3. Загрузить акт о сдаче макулатуры в личный кабинет и получить цифровой сертификат Участника.

Акция «БумБатл» проводится АНО «Национальные приоритеты» и движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России с 2020 года. За 5 лет в ней приняли участие 9 миллионов человек, собрав 305 тысяч тонн макулатуры.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: ГБУ ДО «Ресурсный эколого-биологический центр Республики Бурятия» и Институт естественных наук БГУ

 

Теги
минприроды бурятии БумБатл макулатура экология Бурятия

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