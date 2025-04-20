Цветы, убивающие природу

В ближайшие дни самым ценным товаром будет не нефть и не драгметаллы. Искусственные цветы — золотая жила большой и малой торговли. Перед Радоницей рынки, цветочные ларьки и даже супермаркеты наводнили фантазийные букеты всевозможных размеров и оттенков. Уже через год все это пластиковое великолепие окажется на мусорках, где еще сотни лет будет тяжелым грузом лежать на плечах планеты. Но это потом. А сейчас продавцы зазывают выбрать искусственную композицию попышнее и покрасивее, чтобы не было стыдно перед родственниками и соседями.Еще до прихода христианства славянский народ отмечал весенние дни поминовения предков, когда люди приходили на могилы с угощениями и праздновали обновление природы вместе с духами усопших. Эти традиции были связаны с культом предков и верой в их присутствие среди живых во время празднований.С принятием христианства церковь не стала полностью запрещать эти обычаи, а, трансформировав, связала их с Пасхой — праздником победы жизни над смертью. Так сохранились элементы народных обычаев, и при этом они получили новое, христианское наполнение.Радоницу, в народе Родительский день, отмечают на девятый день после Пасхи. Это всегда вторник после пасхальной Седмицы (Светлого Христова Воскресения). Праздник не имеет фиксированной даты, поэтому в этом году его будут отмечать во вторник, 29 апреля, поскольку Пасха приходится на 20 апреля.Суть праздника в том, чтобы молиться за души умерших, посещать кладбища, вспоминать близких с надеждой на их спасение и воскресение.- Радоница — это не просто день визита на кладбище, а церковный и семейный день памяти, когда важно не только физически прийти на могилу (это, кстати, не всегда обязательно), но и духовно вспомнить усопших, помолиться о них, передать им пасхальную радость, - отмечают представители православной церкви.По уверению многих, традиция украшать могилы искусственными цветами пришла с конца 80-х и начала лихих 90-х. В тот период появилась мода на «неживые» растения, которыми украшали дома, ставили их в сервант и на телевизор.- Я прекрасно помню, что у нас дома были искусственные ландыши. Они висели в подвесном кашпо на стене. А за стеклом в серванте красовались в вазе розы с тряпичными лепестками. И даже помню, как в 90-х маме дарили на 8 Марта букетик искусственных цветов с парфюмированными лепестками, - вспоминает 40-летняя Светлана.А позже люди смекнули, что вечно пестрые цветочки подойдут и для украшения кладбищ. Проще выражаясь, «дешево и сердито», учитывая времена перестройки. Если в те годы букеты цветов из года в год бережно мыли, чистили и возвращали на могилы, то по мере увеличения достатка и изобилия товаров люди перестали заморачиваться, покупая новые букеты взамен старых.Между тем церковь вовсе не обязывает приносить на могилу цветы. Просто через них проявляется забота и любовь к усопшим. Но некоторые, сами того не понимая, превращают место захоронения в цветочную клумбу. Между тем как главное украшение могилы – это крест, который знаменует спасение и воскресение человека. Искусственные же цветы не несут никакой божественной символики, более того, «мертвые» цветы разрушают смысловое понятие о живой памяти, живой душе и вечности. «Цветы – остатки рая на земле», – говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. В Библии растение – цветок - несет глубочайшую символическую нагрузку. Красота приходит в нашу жизнь с цветами, и живые цветы сопровождают нас от рождения до смерти в радости и в горе.Чаще всего покупка таких пластиковых украшений обусловлена лишь желанием сэкономить.- Всегда покупаю искусственные цветы на могилу своим родным. Не вижу в этом ничего страшного. И не считаю, что так уж они вредят. Вот на улице сколько угодно пластика, пусть об этом люди думают. А уж цветы на могиле — они в пределах кладбища. Тем более их рабочие муниципальной похоронной службы при кладбищах убирают и утилизируют. Не вижу в этом проблемы, - утверждает женщина, покупающая букет пластиковых цветов на рынке.В христианской культуре речь идет об употреблении при погребении именно живых цветов, которые несут символическую нагрузку своим благоуханием, цветом, видовым разнообразием. А человек превратил цветы в бездушную пластмассовую массу, которая разрушает природу и абсолютно лишена богословской осмысленности. Именно поэтому в православии не приветствуется употребление искусственных цветов при погребении, обустройстве захоронения, поминовении. Вечно живая душа нуждается в живой памяти, искренней молитве и живых цветах.В нашей повседневной жизни и без того много пластика. По подсчетам ученых, с 50-х годов в мире произведено свыше 8 млрд тонн пластика, большая часть которого сегодня представлена просто мусором. А переработке подвергается лишь 9% пластиковых отходов. Человечество рискует задохнуться в пластике, ведь он является самым распространенным видом материала, который производится, используется единожды и далее выбрасывается. Стоит помнить и то, что изделия из пластмассы почти не разлагаются.Если ничего не изменится, то к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд тонн пластиковых отходов. При этом сокращения производства пластика не предвидится: из общего числа мусора примерно половина появилась только за последние 13 лет.- Каждый год с кладбищ нашего города вывозится более 6000 кубических метров мусора, среди него находятся венки, цветы, скошенная трава и надгробия, которые заменили родственники усопших. Люди продолжают приносить как живые, так и искусственные цветы, что подчеркивает их уважение к памяти ушедших, - сообщили нам в Специализированной службе г. Улан-Удэ.Напомним, искусственные цветы изготавливаются из того самого пластика, чаще всего из дешевого и токсичного ПВХ (поливинилхлорида). При тлении, горении и разложении ПВХ представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека, окружающей среде.Сердцевины цветов и мелкие украшения, как правило, делают из пенопласта. Пригрело солнце – и вот он уже выделяет канцерогенное вещество под названием «стирол». Исследования показали: этот самый стирол увеличивает риск заболевания раком поджелудочной железы и пищевода.Лепестки обычно красят анилиновой краской, соединения которой, попадая в легкие, могут вызывать головокружение, головную боль, тошноту, слабость.Правильной утилизацией никто не занимается, и вряд ли это сдается на переработку. В итоге искусственные цветы томятся на свалках сотни лет, выделяя токсичные вещества в почву, воздух и грунтовые воды. А при сжигании в окружающую среду выделяются пары тяжелых металлов и диоксины. Таким образом, как бы мы ни поступили с искусственными цветами, избавиться от них, не навредив природе и человеку, не удастся.На солнце искусственные цветы довольно быстро теряют свой товарный вид. Поэтому их нужно постоянно менять. При сжигании таких цветов выделяется как углекислый газ, так и соединения хлора - диоксины, вредные для всего живого - от бактерии до человека.- Горы искусственных цветов на кладбищах вызывают только разочарование. Жуткое зрелище. Год-два они стоят на могиле, а потом становятся мусором. Альтернативой могут служить живые цветы, а еще лучше многолетние растения и цветы. Но объяснить родственникам это сложно, все уже привыкли приносить венки и искусственные цветы, однако нужно показывать другой пример, - считает экоактивист Татьяна Никифорова.Идею носить на могилы усопших искусственные цветы церковь не поддерживает. Согласно православной традиции, на кладбище принято приносить именно живые цветы. Потому что цветок — символ жизни.Интерес к пластиковым букетам легко объяснить. Мы живем в быстро меняющемся мире, который требует от нас скорости. Ездить каждую неделю на могилы родных, чтобы привезти свежие живые цветы и ухаживать за посаженными растениями, не всегда хватает времени.Между тем сами священнослужители говорят, что пластиковой флористике не место в православной культуре: она не только противоречит христианской традиции относительно мертвых, но и наносит вред природе и здоровью ныне живущих и будущих поколений.Поэтому в качестве альтернативы лучше высадить неприхотливые многолетние живые цветы или небольшие кустарники, к примеру можжевельник, который прекрасно растет в наших условиях, в отличие от самшитов.Как вариант - приносить на могилу живые срезанные цветы без упаковочной бумаги, которые со временем разложатся и станут природной мульчей.Некоторые экологи предлагают использовать бумажные цветы, они не такие долговечные, зато столь разрушительного воздействия на окружающую среду не оказывают. Понятно, что живые цветы намного дороже искусственных.- На кладбищах зарубежных стран цветы в основном живые, при этом там много растительности в виде кустарников и карликовых деревьев. Но иногда можно увидеть и пластиковые цветы. Причина проста: стоимость искусственных цветов ниже, чем живых. Кроме того, это связано с различными культурами. В некоторых традициях не принято класть на могилу живые цветы, - рассказывают проживающие за границей наши земляки.Хороший букет из ярких искусственных цветов стоит примерно 400 рублей. Один пластиковый цветок обойдется на рынке от 30 рублей. Понятно, что живые цветы дороже. За одну гвоздику нужно отдать примерно 130 рублей. А букет из пяти штук стоит от 650 рублей.Однако можно поступить проще: купить пакетик семян многолетних цветов стоимостью от 40 рублей и засадить ими целую клумбу, которая будет расти и цвести несколько лет. Трехлетний саженец вечнозеленого можжевельника обойдется примерно в 700 рублей. Зато он будет радовать долгие годы и его не нужно постоянно обновлять.Альтернативы пластику всегда есть и будут. Просто нужно задуматься и выйти за пределы шаблонного мышления. Задать себе вопрос: не приносят ли мои действия вред для окружающего мира? Ведь на земле живут не только люди, но и существует целый мир флоры и фауны, который вынужден подстраиваться под нужды и потребности человечества. И люди — это не отдельное звено, а существа, зависимые от всего этого. В том числе от последствий своих же необдуманных действий.