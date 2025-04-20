В Бурятии зафиксированы первые лесные пожары из-за сухих гроз

За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружено 7 возгораний: в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах. Причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, сухие грозы и неосторожное обращение с огнём.

- Ликвидировано пять очагов в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском и Кяхтинском районах. По оперативным данным, утром 20 апреля действует 11 лесных пожаров в Еравнинском, Кижингинском и Кяхтинском районах, на общей площади 1 486 гектаров. Два пожара в Кяхтинском районе локализованы. Угрозы населённым пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

С огнем сражаются 287 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и привлеченных граждан. Задействовано также 58 единиц лесопожарной техники.

Напоминаем, что в Бурятии действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен. Использование открытого огня запрещено. В Еравнинском районе введён режим ЧС.

Фото: РАЛХ