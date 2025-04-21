Общество 21.04.2025 в 14:15
«Бурятхлебпром» сдержал слово – хлеб подорожал
Наценка произошла сегодня
Текст: Петр Санжиев
Подорожание хлеба, о котором ранее предупреждал «Номер один», произошло. С сегодняшнего дня цены выросли, в среднем, на десять процентов.
Например, популярный среди жителей Улан-Удэ хлеб «Украинский» раньше стоил 54 рубля за булку весом 600 граммов. Сегодня он стоит 59 рублей. А «Тонус», цельнозерновой хлеб без муки, который часто покупают особо рьяные сторонники здорового образа жизни, сегодня обойдется в 69 рублей (300-граммовая булка, в нарезке). Недавно он обходился в 63 рубля.
Хлеб ржано-пшеничный «Наш Боярский», в нарезке, 300 граммов, с 66 рублей вырос до 73. И так далее.
Печальная тенденция в хлебной продукции является отражением общего повышения цен, которое никак не может остановиться. После получения от своих деловых партнеров вестей о том, что они повышают цены на муку и другие составляющие хлеба, «Бурятхлебпрому» не остается ничего, как переносить эту инфляцию на свою продукцию.
Удерживать долго цены ради покупателей ни это хлебопекарное предприятие, ни любое другое, не может, так как при такой политике рискует зайти в экономический тупик. А зайти в тупик гораздо легче, чем выйти из него.
Предполагаем, что при текущей ситуации с инфляцией нынешняя хлебная наценка будет в Улан-Удэ в 2025 году не единственной. Булка хлеба превращается во все более дорогой продукт, как и килограмм «второго хлеба», т. е. картофеля. А если по ведущим зерновым регионам России в начинающемся аграрном сезоне ударит засуха, то цены от апреля мы будем вспоминать с ностальгией – мол, неплохое время было.
Например, популярный среди жителей Улан-Удэ хлеб «Украинский» раньше стоил 54 рубля за булку весом 600 граммов. Сегодня он стоит 59 рублей. А «Тонус», цельнозерновой хлеб без муки, который часто покупают особо рьяные сторонники здорового образа жизни, сегодня обойдется в 69 рублей (300-граммовая булка, в нарезке). Недавно он обходился в 63 рубля.
Хлеб ржано-пшеничный «Наш Боярский», в нарезке, 300 граммов, с 66 рублей вырос до 73. И так далее.
Печальная тенденция в хлебной продукции является отражением общего повышения цен, которое никак не может остановиться. После получения от своих деловых партнеров вестей о том, что они повышают цены на муку и другие составляющие хлеба, «Бурятхлебпрому» не остается ничего, как переносить эту инфляцию на свою продукцию.
Удерживать долго цены ради покупателей ни это хлебопекарное предприятие, ни любое другое, не может, так как при такой политике рискует зайти в экономический тупик. А зайти в тупик гораздо легче, чем выйти из него.
Предполагаем, что при текущей ситуации с инфляцией нынешняя хлебная наценка будет в Улан-Удэ в 2025 году не единственной. Булка хлеба превращается во все более дорогой продукт, как и килограмм «второго хлеба», т. е. картофеля. А если по ведущим зерновым регионам России в начинающемся аграрном сезоне ударит засуха, то цены от апреля мы будем вспоминать с ностальгией – мол, неплохое время было.