Общество 21.04.2025 в 14:15

«Бурятхлебпром» сдержал слово – хлеб подорожал

Наценка произошла сегодня
A- A+
Текст: Петр Санжиев
«Бурятхлебпром» сдержал слово – хлеб подорожал
Фото: архив «Номер один»
Подорожание хлеба, о котором ранее предупреждал «Номер один», произошло. С сегодняшнего дня цены выросли, в среднем, на десять процентов.

Например, популярный среди жителей Улан-Удэ хлеб «Украинский» раньше стоил 54 рубля за булку весом 600 граммов. Сегодня он стоит 59 рублей. А «Тонус», цельнозерновой хлеб без муки, который часто покупают особо рьяные сторонники здорового образа жизни, сегодня обойдется в 69 рублей (300-граммовая булка, в нарезке). Недавно он обходился в 63 рубля.

Хлеб ржано-пшеничный «Наш Боярский», в нарезке, 300 граммов, с 66 рублей вырос до 73. И так далее.

Печальная тенденция в хлебной продукции является отражением общего повышения цен, которое никак не может остановиться. После получения от своих деловых партнеров вестей о том, что они повышают цены на муку и другие составляющие хлеба, «Бурятхлебпрому» не остается ничего, как переносить эту инфляцию на свою продукцию.

Удерживать долго цены ради покупателей ни это хлебопекарное предприятие, ни любое другое, не может, так как при такой политике рискует зайти в экономический тупик. А зайти в тупик гораздо легче, чем выйти из него.

Предполагаем, что при текущей ситуации с инфляцией нынешняя хлебная наценка будет в Улан-Удэ в 2025 году не единственной. Булка хлеба превращается во все более дорогой продукт, как и килограмм «второго хлеба», т. е. картофеля. А если по ведущим зерновым регионам России в начинающемся аграрном сезоне ударит засуха, то цены от апреля мы будем вспоминать с ностальгией – мол, неплохое время было.
Теги
хлеб рост цен

Все новости

Жителей Бурятии ждет прохладная и ветренная неделя
21.04.2025 в 15:18
В Кяхтинском районе открылся новый современный детсад
21.04.2025 в 15:02
Северный район Бурятии накрыла белая весна
21.04.2025 в 14:56
Три человека заживо сгорели в ДТП в Иркутской области
21.04.2025 в 14:37
«Бурятхлебпром» сдержал слово – хлеб подорожал
21.04.2025 в 14:15
В Улан-Удэ сгорели два дома в пригородном СНТ
21.04.2025 в 13:52
В Бурятии охотники на нерп попали в западню
21.04.2025 в 13:35
Осужденных в Бурятии научили шить мягкие игрушки
21.04.2025 в 12:57
В Улан-Удэ поймали «чёрных мусорщиков»
21.04.2025 в 12:52
В Монголии больше половины женщин не работают
21.04.2025 в 12:41
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Жителей Бурятии ждет прохладная и ветренная неделя
Завтра опять будет сильный ветер и, местами, снег
21.04.2025 в 15:18
В Кяхтинском районе открылся новый современный детсад
Строительство обошлось в сумму более 223 миллионов рублей
21.04.2025 в 15:02
Северный район Бурятии накрыла белая весна
Баргузинский заповедник погрузился в зимнюю сказку
21.04.2025 в 14:56
Осужденных в Бурятии научили шить мягкие игрушки
Им показали, как из простых подручных средств можно сшить оригинальный подарок
21.04.2025 в 12:57
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru