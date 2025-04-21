В Кяхтинском районе открылся новый современный детсад

В Кяхтинском районе открылся новый современный детский сад. Двухэтажное здание детского сада «Сказка» на 150 мест построено в рамках трехстороннего соглашения между правительством Бурятии, ОАО «РЖД» и администрацией Кяхтинского района. На строительство выделено более 223 миллионов рублей.

- Это новое, современное и комфортное здание. Его открытие даст толчок к социально-экономическому развитию поселка и всего района. Недавно мы подписали соглашение и приступаем к созданию железнодорожного таможенного логистического терминала. Все эти проекты взаимосвязаны и создадут новые рабочие места. У Наушек есть большое будущее. Желаю, чтобы здесь всегда звучал детский смех, были улыбки, радость и только самое хорошее, - рассказал глава Кяхтинского района Андрей Фомин.

В здании площадью более 3 тыс. кв. м. разместились шесть детских групп, медицинский и процедурный кабинеты, а также залы для физкультуры и музыкальных занятий.

Кроме того, в детском саду созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: оборудованы специальные санузлы, пандусы и лифт. В детском саду работает 22 педагога, и он готов принять 150 воспитанников.

Финансирование строительства осуществлялось в рамках соглашения между Правительством Бурятии, ОАО «РЖД» и администрацией Кяхтинского района.

- Строительство детского сада в Наушках — это не единственный пример, когда компания выступает в качестве мецената в реализации социально значимых мероприятий на территории Бурятии. Только за последние три года было заключено более 70 соглашений на оказание благотворительной помощи, а сумма выделенных средств превысила 330 миллионов рублей, - отметил заместитель начальника ВСЖД в Улан-Удэнском регионе Эдуард Янченко.

Фото: правительство Бурятии