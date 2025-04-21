К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы.

- Там будут размещены двенадцать двусторонних информационных щитов с портретами двадцати двух заслуженных ветеранов авиапредприятий, каждый из которых внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в мэрии города.

Уже проведены подготовительные мероприятия, расчищена местность для установки щитов.

Кроме фотографий Героев, на Аллее установят информационный уголок с подсветкой, где можно будет узнать героические истории наших предков.

Торжественное открытие Аллеи Славы планируется 4 мая в 15:00.

Возрастное ограничение 6+

Фото: мэрия Улан-Удэ