Общество 21.04.2025 в 16:14

Возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы

Там будут размещены 22 портрета ветеранов Великой Отечественной войны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы.

- Там будут размещены двенадцать двусторонних информационных щитов с портретами двадцати двух заслуженных ветеранов авиапредприятий, каждый из которых внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в мэрии города.

Уже проведены подготовительные мероприятия, расчищена местность для установки щитов.

Кроме фотографий Героев, на Аллее установят информационный уголок с подсветкой, где можно будет узнать героические истории наших предков.

Торжественное открытие Аллеи Славы планируется 4 мая в 15:00.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: мэрия Улан-Удэ

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