Общество 21.04.2025 в 16:14
Возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы
Там будут размещены 22 портрета ветеранов Великой Отечественной войны
К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в сквере возле старого аэропорта в Улан-Удэ установят Аллею Славы.
- Там будут размещены двенадцать двусторонних информационных щитов с портретами двадцати двух заслуженных ветеранов авиапредприятий, каждый из которых внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, - сообщили в мэрии города.
Уже проведены подготовительные мероприятия, расчищена местность для установки щитов.
Кроме фотографий Героев, на Аллее установят информационный уголок с подсветкой, где можно будет узнать героические истории наших предков.
Торжественное открытие Аллеи Славы планируется 4 мая в 15:00.
Возрастное ограничение 6+
Фото: мэрия Улан-Удэ