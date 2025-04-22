Родители старшеклассников в Улан-Удэ попросили у прокуратуры отмены ЕГЭ

В прокуратуре Бурятии провели личный прием родителей учащихся старших классов школ города по вопросам экзаменационной кампании. Родителей интересовали вопросы, связанные с порядком проведения государственной итоговой аттестации, возможностью замены ЕГЭ на традиционную форму экзаменов и порядком сдачи экзаменов в резервные дни.

В личном приеме приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в республике Ганькина Н.В., начальник подразделения по делам несовершеннолетних МВД по республике Лебедев В.Ю., а также представители министерств образования, соцзащиты населения и здравоохранения.

- Одна из мам обратилась за разъяснением порядка сдачи экзамена ребенком с ограниченными возможностями здоровья, о правах ребенка на пересдачу в случае ухудшения состояния его здоровья во время государственной аттестации. Ей рассказали о возможности сопровождения ребенка в период проведения экзаменов, а также о возможности сдачи экзамена в резервные дни, - сообщили в прокуратуре.

Другого родителя интересовал вопрос оказания подросткам психологической помощи в период подготовки и проведения экзаменов. Мужчине рассказали о возможности бесплатного оказания психологической помощи детям через обращение в Республиканский центр образования, Центр консультирования и диагностики г. Улан-Удэ или на федеральный телефон доверия «124».

Фото: loon.site