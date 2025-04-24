Общество 24.04.2025 в 11:34

«Не приду, если плохо - звоните в скорую»

В Новосибирске педиатр отказалась приезжать на вызов к ребенку с температурой
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
Фото: Валерий Звонарев
В Новосибирске педиатр одной из поликлиник отказалась приезжать на вызов к двухлетнему ребенку, у которого на выходных поднялась температура до 38,9 градусов. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама малыша.

— Сын начал температурить в субботу. Я через Госуслуги вызвала в 14.30 врача на дом, но перезвонила педиатр, которая часто неадекватно себя ведет, и сказала: «Не приду!». Мол, вызов переносится на завтра. Я спрашиваю у нее: «Как быть?» А она отвечает: «Если так плохо — звоните в скорую». И бросает трубку. Даже не спросила о симптомах, не дала никаких рекомендаций по телефону! Тащить ребенка с температурой в платный центр — тоже такая себе альтернатива. Поэтому мне пришлось лечить его самостоятельно, а на следующий день звонить в 122. Я вызвала врача, оставив пометку, чтобы та грубая врач-педиатр к нам не приходила. И все прошло нормально, — анонимно рассказала мать ребенка.

Женщина добавила, что когда ее сын заболевает ОРВИ или гриппом, у него это все переходит в ангину.

— Для меня очень принципиально, чтобы врач посмотрел ему горло, ведь я сама не смогу поставить диагноз. Важнее здоровье ребенка, а не поведение педиатров. В слишком кризисной ситуации я бы и скорую вызвала, и сама бы повезла ребенка в инфекционную больницу. Возмутило такое отношение педиатра, — говорит сибирячка. — Другая педиатр подтвердила мое лечение, дала свои рекомендации.

КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой объяснить, имеет ли право врач переносить вызов на следующий день.
Теги
здравоохранение

Все новости

Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
24.04.2025 в 12:16
Забайкалец ради телефона убил кирпичом девушку в Улан-Удэ
24.04.2025 в 12:04
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
24.04.2025 в 11:34
В Улан-Удэ покажут спектакль-номинант на «Золотую маску»
24.04.2025 в 11:17
От страха быть обманутой улан-удэнка набрала кредитов и перевела деньги мошенникам
24.04.2025 в 11:14
В Бурятии 23 рыбака дрейфовали на льдине
24.04.2025 в 11:04
Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве
24.04.2025 в 10:47
Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения
24.04.2025 в 10:42
Размытую на севере Бурятии дамбу так и не восстановили
24.04.2025 в 10:32
Жителей Бурятии приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн»
24.04.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 апреля

Читайте также
Сельская кассирша в Бурятии оказалась мелким махинатором
Ее преступную схему рассекретил бдительный охранник магазина
24.04.2025 в 12:16
От страха быть обманутой улан-удэнка набрала кредитов и перевела деньги мошенникам
За несколько дней банки выдали ей свыше миллиона рублей
24.04.2025 в 11:14
Килька из Улан-Удэ теперь будет жить в Москве
Собака из местного приюта обрела новых хозяев
24.04.2025 в 10:47
Власти Улан-Удэ могут взять под крыло пригородные поселения
В Хурале предложили создать орган по развитию городской агломерации
24.04.2025 в 10:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru