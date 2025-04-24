Общество 24.04.2025 в 11:34
«Не приду, если плохо - звоните в скорую»
В Новосибирске педиатр отказалась приезжать на вызов к ребенку с температурой
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске педиатр одной из поликлиник отказалась приезжать на вызов к двухлетнему ребенку, у которого на выходных поднялась температура до 38,9 градусов. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама малыша.
— Сын начал температурить в субботу. Я через Госуслуги вызвала в 14.30 врача на дом, но перезвонила педиатр, которая часто неадекватно себя ведет, и сказала: «Не приду!». Мол, вызов переносится на завтра. Я спрашиваю у нее: «Как быть?» А она отвечает: «Если так плохо — звоните в скорую». И бросает трубку. Даже не спросила о симптомах, не дала никаких рекомендаций по телефону! Тащить ребенка с температурой в платный центр — тоже такая себе альтернатива. Поэтому мне пришлось лечить его самостоятельно, а на следующий день звонить в 122. Я вызвала врача, оставив пометку, чтобы та грубая врач-педиатр к нам не приходила. И все прошло нормально, — анонимно рассказала мать ребенка.
Женщина добавила, что когда ее сын заболевает ОРВИ или гриппом, у него это все переходит в ангину.
— Для меня очень принципиально, чтобы врач посмотрел ему горло, ведь я сама не смогу поставить диагноз. Важнее здоровье ребенка, а не поведение педиатров. В слишком кризисной ситуации я бы и скорую вызвала, и сама бы повезла ребенка в инфекционную больницу. Возмутило такое отношение педиатра, — говорит сибирячка. — Другая педиатр подтвердила мое лечение, дала свои рекомендации.
КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой объяснить, имеет ли право врач переносить вызов на следующий день.
— Сын начал температурить в субботу. Я через Госуслуги вызвала в 14.30 врача на дом, но перезвонила педиатр, которая часто неадекватно себя ведет, и сказала: «Не приду!». Мол, вызов переносится на завтра. Я спрашиваю у нее: «Как быть?» А она отвечает: «Если так плохо — звоните в скорую». И бросает трубку. Даже не спросила о симптомах, не дала никаких рекомендаций по телефону! Тащить ребенка с температурой в платный центр — тоже такая себе альтернатива. Поэтому мне пришлось лечить его самостоятельно, а на следующий день звонить в 122. Я вызвала врача, оставив пометку, чтобы та грубая врач-педиатр к нам не приходила. И все прошло нормально, — анонимно рассказала мать ребенка.
Женщина добавила, что когда ее сын заболевает ОРВИ или гриппом, у него это все переходит в ангину.
— Для меня очень принципиально, чтобы врач посмотрел ему горло, ведь я сама не смогу поставить диагноз. Важнее здоровье ребенка, а не поведение педиатров. В слишком кризисной ситуации я бы и скорую вызвала, и сама бы повезла ребенка в инфекционную больницу. Возмутило такое отношение педиатра, — говорит сибирячка. — Другая педиатр подтвердила мое лечение, дала свои рекомендации.
КП-Новосибирск направила запрос в минздрав Новосибирской области с просьбой объяснить, имеет ли право врач переносить вызов на следующий день.
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