Горсовет Улан-Удэ вышел на общегородской субботник

Анатолий Белоусов, заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета, на субботнике активно работал граблями, сгребал на «зеленой зоне» траву и собирал потом ее в большие черные мешки для мусора.





Предупреждение не стоит недооценивать.







Убраться перед майскими праздниками в сквере имени Пушкина пришли не только депутаты, но и работники аппарата горсовета.





Улан-Удэнский городской совет депутатов дружно вышел сегодня на очистку города. Горсовет очищал от сухой прошлогодней растительности и мусора сквер имени Пушкина, расположенный невдалеке от остановки «Универмаг «Юбилейный».В горсовете убеждены, что Улан-Удэ - наш общий дом и каждый должен вносить свой посильный вклад в его развитие, благоустройство. И, кстати, не только в ходе больших общегородских мероприятий, но также в обычные дни.Коллективный труд на общее благо получил особенное развитие в советское время - поработать выходили как руководители, так и рядовые работники предприятий и организаций, школьники, студенты, активные пенсионеры. Ведь даже Ленин, памятник которому стоит на главной площади Улан-Удэ, принимал участие в субботниках. Советское время ушло, но добрая традиция субботников жива и будет жить.Говоря о сквере имени Пушкина, он заметил, что мусора в сквере стало меньше.«Но есть просьба к жителям - давайте научимся «бычки» кидать все же в мусорные урны», - сказал он, указав, что в мусоре очень много именно окурков.Депутат, конечно, прав. В Улан-Удэ еще есть люди, которые могут кинуть где угодно окурок, пустую пачку из-под сигарет или бутылку, пакет с бытовым мусором. Поэтому он обратился к любителям покурить - не бросайте окурки на землю, пройдите немного и бросьте в урну, чтобы город был чище.«Не хотелось бы, доводить до того, чтобы за каждый выброшенный «бычок» вводить огромный штраф. Лучше проявить сознательность, любить свой город, скверы, где мы любим отдыхать, наши дети. И еще, посмотрите сколько сухой травы - любой из этих «бычков» может стать причиной пожара», - предупредил Анатолий Белоусов.Все слышали, как в Сингапуре навели чистоту на своих улицах? А если перенести что-то из сингапурской практики в жизнь Улан-Удэ и, в целом, Бурятии? Кинул гражданин окурок на тротуар - заплати тридцать тысяч рублей штрафа в бюджет. Думаете человека, бросившего окурок не в урну трудно выявить? Нетрудно. Представитель контролирующего органа, к примеру, просто встанет на остановке, где в ожидании транспорта многие курят, и будет смотреть - бросит человек окурок в урну или на тротуар, трамвайные рельсы, дорогу, в кусты. Увидит нарушение и пригласит пройти для составления протокола об административном правонарушении.Денис Егоров, председатель комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета, тоже традиционно участвует в субботнике.«Когда мы, жители города Улан-Удэ, после долгой зимы выходим почистить территорию, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке - это неоценимое, мне кажется, мероприятие. Сегодня такая хорошая погода, солнечно, спокойно. Настроение хорошее. Все располагает к тому, чтобы хорошо поработать, навести порядок. Мы, горсовет, своим примером тоже стараемся показать горожанам, что на субботник надо выходить. Впереди лето. Помню, когда был школьником, субботник для нас был таким пионерским мероприятием», - поделился депутат.Он отметил, что сегодня вопросам экологии уделяется особенное внимание. Как и вопросам патриотизма.«Желательно с детских лет учить - там где живешь, не сори. Патриотизм начинается с мелочей. Не сорить - это тоже любовь к Родине, бережное отношение к своей стране, к родной земле», - такова позиция Дениса Егорова.«В рамках месячника чистоты мы два раза в год, весной и осенью, убираемся на закрепленном за нами участке», - пояснила Ульяна Афанасьева, руководитель аппарата горсовета Улан-Удэ.Она отметила большое значение таких субботников для Улан-Удэ и его жителей. Это и трудовое воспитание, в первую очередь, детей, молодежи. «Подобные мероприятия сплачивают. И, конечно, у субботников большое экологическое значение. Стремимся содержать город в чистоте. Это хорошо и правильно», - сказала Ульяна Афанасьева, подчеркнув, что уборка мусора и сухой травы повышает пожарную, санитарно-гигиеническую безопасность города.Со школьной скамьи она постоянно принимает участие в субботниках.