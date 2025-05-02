Общество 02.05.2025 в 16:52

Отважная белка в Улан-Удэ беззастенчиво отжимает еду у голубей

Забавный пушистик поселился в дацане на Лысой горе
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Текст: Елена Кокорина
Отважная белка в Улан-Удэ беззастенчиво отжимает еду у голубей

Все еще не знаете, чем заняться на майские праздники? Тогда подсказываем – сходите и полюбуйтесь на природу, птиц и животных в дацане на Лысой горе. Один из самых значимых духовных центров Бурятии буддийский храмовый комплекс Дацан Ринпоче-Багша, находится на вершине Лысой горы в Улан-Удэ.

На прогулке по территории особое внимание обратите на хозяйственную и отважную белку. Пока голуби красуются на камеру и, что называется щелкают клювом, она тырит еду с кормушек, не обращая никакого внимания на людей, и несет ее в свой домик на дереве. Он, кстати, имеет довольно внушительные размеры, поэтому, голодать она в ближайшее время точно не будет.

Если желаете провести время поактивнее, то сегодня в 19 часов можно будет потанцевать на Арбате, около Музея истории города. Там пройдет бесплатный урок латиноамериканских танцев. Уровень вашей подготовки не важен и танцевать обещают научить абсолютно всех.

Завтра, 3 мая пройдет Велопробег ко Дню Победы. Сбор участников в 9:30, а старт в 10:20. Участвуют все желающие от 16 лет с велосипедной экипировкой и шлемом.

Фото: Елена Кокорина

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