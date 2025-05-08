Общество 08.05.2025 в 15:20

Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву продолжаются

Транспортных хаос затронул свыше 400 рейсов в стране
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Текст: Иван Иванов
Задержки рейсов из Улан-Удэ в Москву продолжаются
Фото: архив «Номер один»
Сегодняшние утренние рейсы из Улан-Удэ в Москву прилетят лишь 9 мая в 2.00 ночи. Такая информация появилась на электронном табло аэропорта Домодедово. Из четырех ежедневных рейсов авиакомпании S7 Улан-Удэ - Москва в столицу сегодня вечером должны прибыть лишь два рейса. Это объединенные  рейсы S7 3038 и S7 3034, прибытие которых прогнозируется в Москву 9 мая ночью.

И  также объединенные в один борт рейсы S7 3032 и S7 3036, его прилет в столицу планируется сегодня в 20.30 московского времени.

Напомним, что аэропорт Домодедово снова открыт, однако каскадные отмены и задержки рейсов в связи с атаками украинских беспилотников (за предыдущие сутки их было сбито более 524 по данным Минобороны РФ) привели к закрытию московских аэропортов и долгому процессу обработки накопившихся и прибывающих сейчас рейсов. Подобные протоколы безопасности («Ковер») всегда принимаются в России при  угрозе появления неопознанных летающих объектов в воздушном пространстве. Поскольку и сами беспилотники и ракеты ПВО могут представлять опасность для воздушных судов, подобные меры по безопасности оправданы, сообщают московские власти.

Напомним, что 7 мая свыше  400 рейсов отменили в аэропортах Москвы в связи с ограничениями, 179 самолетов ушли на запасные аэродромы.
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