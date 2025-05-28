Общество 28.05.2025 в 12:30
Бурятию накрыл снег
Он выпал в нескольких районах и засыпал перевал
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии несколько жарких дней внезапно закончились резким похолоданием и осадками. В Улан-Удэ сегодня с утра идет дождь, а в ряде районов выпал снег. О снегопадах, в частности, сообщали жители Закаменского и Окинского районов.
Сейчас снег идет в Кабанском, а также в Прибайкальском районе. Там уже основательно засыпало перевал Пыхта. На его расчистку вышли две комбинированные дорожные машины. Жителей республики просят воздержаться от поездок в данном направлении.
Сейчас снег идет в Кабанском, а также в Прибайкальском районе. Там уже основательно засыпало перевал Пыхта. На его расчистку вышли две комбинированные дорожные машины. Жителей республики просят воздержаться от поездок в данном направлении.
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