Общество 06.08.2025 в 10:06
Самолеты по-прежнему не летают на север Бурятии
Возможно, авиасообщение возобновиться в ближайшие дни
Текст: Андрей Константинов
На север Бурятии уже который день не летают самолеты. Сегодня рейсы по маршрутам Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ – Таксимо вновь отменили. Когда их возобновят, пока не ясно.
В авиакомпании «Ангара», которая осуществляет перелеты, заявили, что достигли договоренности по техническому обслуживанию своих самолетов с авиакомпанией «Полярные авиалинии». Сегодня утром два их специалиста должны прибыть в аэропорт Улан-Удэ для обслуживания воздушных судов. Возобновить авиасообщение в «Ангаре» пообещали «по мере технической готовности самолетов».
Напомним, Росавиация аннулировала сертификат авиакомпании «Ангара», разрешавший специалистам перевозчика выполнять техническое обслуживание самолетов. Решение было принято по итогам внеплановой проверки авиакомпании после катастрофы Ан-24 возле Тынды. Как сообщали в ведомстве, техническое обслуживание самолетов в «Ангаре» проходило лишь на бумаге.
В самой «Ангаре» заявили, что авиакомпания продолжит выполнять полеты, а для предполетного техобслуживания самолетов привлекут сертифицированные сторонние организации.
