Общество 06.08.2025 в 12:16
В Бурятии председатель райсуда скончался после отставки
Юрий Бахутов 10 лет возглавлял Джидинский райсуд
Текст: Андрей Константинов
5 августа в Бурятии ушел из жизни бывший председатель Джидинского районного суда Юрий Бахутов.
«Коллектив районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Светлая память о Юрии Николаевиче как об высоко квалифицированном руководителе, судье и прекрасном человеке сохранится в наших сердцах», - сообщается на сайте Джидинского райсуда.
Юрий Бахутов начинал свою юридическую карьеру в Верховном суде Бурятии в должности консультанта. В феврале 2008 года он был назначен судьей Иволгинского райсуда, а в марте 2015 года - председателем Джидинского райсуда. Таким образом, его общий судейский стаж составил 17 лет.
В конце февраля этого года Юрия Бахутова проводили в почетную отставку.
«Коллектив районного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Светлая память о Юрии Николаевиче как об высоко квалифицированном руководителе, судье и прекрасном человеке сохранится в наших сердцах», - сообщается на сайте Джидинского райсуда.
Юрий Бахутов начинал свою юридическую карьеру в Верховном суде Бурятии в должности консультанта. В феврале 2008 года он был назначен судьей Иволгинского райсуда, а в марте 2015 года - председателем Джидинского райсуда. Таким образом, его общий судейский стаж составил 17 лет.
В конце февраля этого года Юрия Бахутова проводили в почетную отставку.
Тегисуд