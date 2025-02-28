Политика и власть 28.02.2025 в 12:27
В Бурятии председателя райсуда проводили в отставку
Юрий Бахутов проработал судьей более 17 лет
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии проводили в почетную отставку председателя Джидинского районного суда Юрия Бахутова.
Юрий Бахутов начинал свою юридическую карьеру в Верховном суде Бурятии в должности консультанта. В февраля 2008 года он был назначен судьей Иволгинского райсуда, а в марте 2015 года - председателем Джидинского райсуда. Таким образом, его общий судейский стаж составляет 17 лет.
«Юрий Бахутов - пример добросовестного служения правосудию, глубокой преданности избранной профессии», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Напомним, в конце декабря прошлого года в почетную отставку ушла председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова. Она занимала этот пост более 12 лет.
Юрий Бахутов начинал свою юридическую карьеру в Верховном суде Бурятии в должности консультанта. В февраля 2008 года он был назначен судьей Иволгинского райсуда, а в марте 2015 года - председателем Джидинского райсуда. Таким образом, его общий судейский стаж составляет 17 лет.
«Юрий Бахутов - пример добросовестного служения правосудию, глубокой преданности избранной профессии», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Напомним, в конце декабря прошлого года в почетную отставку ушла председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова. Она занимала этот пост более 12 лет.