Политика и власть 28.02.2025 в 12:27

В Бурятии председателя райсуда проводили в отставку

Юрий Бахутов проработал судьей более 17 лет
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии председателя райсуда проводили в отставку
Фото: сайт Верховного суда Бурятии
В Бурятии проводили в почетную отставку председателя Джидинского районного суда Юрия Бахутова.

Юрий Бахутов начинал свою юридическую карьеру в Верховном суде Бурятии в должности консультанта. В февраля 2008 года он был назначен судьей Иволгинского райсуда, а в марте 2015 года - председателем Джидинского райсуда. Таким образом, его общий судейский стаж составляет 17 лет.

«Юрий Бахутов - пример добросовестного служения правосудию, глубокой преданности избранной профессии», - отметили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

Напомним, в конце декабря прошлого года в почетную отставку ушла председатель Верховного суда Бурятии Альбина Кириллова. Она занимала этот пост более 12 лет.
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