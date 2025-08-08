Дефицит продуктов разгонит цены в Бурятии

- Если раньше, чтобы попасть на полку с картошкой в ту или иную розничную сеть в Улан-Удэ, надо было кланяться и уговаривать, заинтересовывать сеть и менеджера по закупкам, то с этого года сети сами бегают за производителями и поставщиками картофеля с просьбой дать товар по любым ценам, - рассказывает улан-удэнский предприниматель Баир Будаев. – Ситуация поменялась по причине дефицита картофеля.



