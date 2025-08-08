Общество 08.08.2025 в 06:00
Дефицит продуктов разгонит цены в Бурятии
Из-за плохого урожая осенью инфляция может ускориться
Текст: Дмитрий Родионов
В стране снова может быть неурожайный год – именно такие прогнозы поступают с житниц страны на западе и юге России, откуда в Бурятию поступает львиная доля продовольствия. Засуха и сложности с посевом и уборкой урожая в приграничных с Украиной областях, являющихся житницами страны, позволяют уже сегодня предположить, что будет осенью.
В Бурятии также два месяца стояла жаркая погода, и сельчане жалуются на засуху, не исключая плохого урожая. Неслучайно в некоторых торговых сетях в июле возникли перебои с поставками картофеля. Об ожидаемой инфляции на продукты читайте в материале «Номер один».
Несладкая жизнь
По данным «Коммерсант», в январе—июне 2025 года отгрузки сахарной свеклы в России сократились более чем на 50% год к году. Это связано с падением урожайности. Ситуация уже привела к снижению производства сахара на 28,4%.
В этом году рынок может находиться под давлением дальнейшего снижения объемов урожая и оптовых цен на сахар. В 2020 году в Бурятии уже наблюдался резкий скачок цен на сахар – он вырос с 50 до почти 100 рублей за килограмм, и тогда это был шок. Но затем с помощью импорта и договоренностей с сетями цены удалось стабилизировать и снизить. Что будет этой осенью, пока непонятно.
Между тем аграрии могут потерять до 25% урожая пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника в сравнении с объемами 2024 года из-за засухи в Краснодарском крае, Ростовской области и Крыму. Об этом «Известиям» рассказал зампред ассоциации «Народный фермер» Константин Юров. В связи с погодными условиями в этих регионах введен режим ЧС.
Сейчас средняя урожайность по Краснодарскому краю составляет около 46 центнеров с гектара, в то время как в прошлом году она была примерно 62 центнера. То есть это минус более чем 25% к прошлому году.
Константин Юров также сослался на данные краснодарских властей, которые оценили потери зерновых, колосовых и зернобобовых культур в 2,8 млн тонн.
При этом эксперт подчеркнул, что проблема, в особенности с кукурузой и подсолнечником, вышла далеко за границы регионов, где был объявлен режим ЧС. Особое беспокойство вызывает и будущее аграриев: в ассоциации опасаются, что из-за сложившейся ситуации они могут просто не пережить текущий год. Поэтому там начали переговоры с поставщиками семян и удобрений, чтобы оказать помощь пострадавшим хозяйствам. В прошлом году также был неурожай, и производители, повышая цены на свою продукцию, ссылались на этот факт.
Битва за урожай
В Бурятии виды на урожай тоже находятся в довольно пессимистическом диапазоне ожиданий.
- Засушливый, жаркий июль… Все сохнет, боремся, отливаем картофель и овощи, спасаем урожай, - сообщил «Номер один» гендиректор картофелеводческой компании «Гарантия-2» Сергей Пашинский.
По его словам, более-менее ясна ситуация пока только по зерновым, есть надежда на хороший урожай, но в целом по овощам наблюдаются сложности.
В Бурятии картофель за два года вырос в цене почти в три раза – такого резкого роста стоимости второго хлеба не было никогда. Это связано с целым комплексом ошибок чиновников, начиная с запрета на ввоз в Россию семенного картофеля из Голландии (думали, сами обойдемся отечественными культурами) до сокращения посевных площадей. Сыграло свою роль подорожание всей продовольственной корзины, и население переключилось на дешевый продукт, который из-за высокого спроса резко поднялся в цене.
С весны 2025 года в Бурятии наблюдается дефицит картофеля. Монголия и Белоруссия закрыли свои рынки картофеля и перестали поставлять его в республику. Острый дефицит спровоцировал рост цен – на картошку за два года они выросли в три раза и достигли в Бурятии 100 рублей за килограмм и выше. К этому прибавилось и нежелание предпринимателей поставлять картофель в торговые сети. В некоторых сетях возникли перебои с картошкой.
Крестьяне не хотят отдавать картошку по низкой, как они считают, цене.
По его словам, картофель из Бурятии считается высококачественным и экологически чистым, и поэтому его охотно берут по более высокой цене в Иркутской области, Якутии и других дальневосточных регионах. Поэтому цена в 100 рублей за килограмм уже достигнута, сейчас пошел откат к 60 - 70 рублям, но к зиме овощ вновь подорожает.
Ценам прикажут падать?
Между тем, как сообщает «Коммерсант», цены могут ограничить через обязательную продажу 80 – 90% продукции в рознице по долгосрочным договорам с фиксированными ценами либо с помощью установленных властями ценовых диапазонов. Такие поправки к закону об основах госрегулирования торговой деятельности минсельхоз и минпромторг разрабатывают вместе. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Первый сценарий предполагает, что в будущем году не менее 80% продаж сформируют товары, приобретаемые ретейлерами по прямым долгосрочным договорам. Соглашения с производителями и поставщиками нельзя прекращать в одностороннем досудебном порядке, а пересматривать оговоренные в них фиксированные или формульные (рассчитываемые с учетом различных рыночных показателей и коэффициентов. – «Ъ») цены можно будет не чаще одного раза в год.
Планируется, что в 2027 году минимальный порог продаж товаров по долгосрочным договорам вырастет до 85%, в 2028 году — до 90%. Сейчас доля долгосрочных контрактов разнится в зависимости от продукта. В Ассоциации компаний розничной торговли ранее отмечали, что по картофелю в июне показатель достигал в среднем 60%, по яйцу — 75%. В «Ленте» «Ъ» пояснили, что доля долгосрочных контрактов в сети превышает 80%, достигая в некоторых категориях 100%.
Второй сценарий предполагает утверждение ценовой комиссией, включающей представителей исполнительной власти и профильных ассоциаций, коридора цен на отдельные виды продукции — минимальную и максимальную отпускную стоимость. Значения должны быть установлены на уровне, сохраняющем рентабельность: авторы рассчитывают сохранить возможности для инвестиций в модернизацию и расширение производства. Отраслевой портал Milknews ранее сообщал, что в предварительном списке фигурировали картофель, капуста, морковь, свекла, лук репчатый, яблоки, огурцы, помидоры, яйца, сахар, сырое молоко, сахар-песок и подсолнечное масло.
Но в условиях растущих издержек цена не может быть фиксированной либо заключенной в коридор. Сейчас невозможно просчитать и установить цены на год вперед, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. На себестоимость продукции, по его словам, влияют законодательные инициативы, затраты на электроэнергию, топливо, логистику. Если производителям станет невыгодно работать по установленным ценам, они могут остановить или сократить производство, считает эксперт.
Бурятия находится в особенно уязвимом положении, поскольку подавляющая часть фруктов, овощей (кроме картошки, морковки и свеклы) завозится из других регионов, что удорожает поставляемую продукцию. Поэтому фиксирование цен автоматически создает риски для рынка. Московские поставщики могут просто свернуть поставки отдельных видов продовольствия, и попытка регулирования цен может привести к дисбалансу. Например, регулирование стоимости яиц привело к падению цен, и сегодня птицефабрики сворачивают выпуск продукции по причине невыгодности. На горизонте маячит дефицит и новый всплеск цен.
Как сэкономить?
Эксперты советуют жителям Бурятии, если есть возможность, закупить картофель в конце сезона сбора урожая (обычно в середине сентября), когда цены будут ниже сегодняшних. Правильно организованное хранение (темное, прохладное и сухое место) позволит сохранить картофель на несколько месяцев. При этом можно вспомнить времена, когда в 90-е годы население Улан-Удэ хранило картофель в деревянных ящиках в подъездах и подвалах многоквартирных домов.
Поскольку экономическое положение страны ухудшается и возвращение по уровню жизни в 90-е годы – реальный сценарий, можно вспомнить хорошо забытое старое. Тем более что те же подвалы являются общедомовым имуществом и собственники могут инициировать собрание об эффективном использовании своих площадей под хранение картофеля, домашних заготовок и овощей. Но при этом придется регулярно следить за состоянием картофеля и вовремя удалять испорченные клубни, чтобы предотвратить распространение гнили. В идеале, если есть земельный участок, выращивание собственного картофеля – отличный способ сэкономить и получить экологически чистый продукт. Даже на небольшом участке можно при современных технологиях и знаниях вырастить достаточное количество картофеля для семьи.
