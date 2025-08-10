Жителям Бурятии покажут нового «Головара»

Вы же знаете, что во многих произведениях в концовке не ставится точка, а финал отдается на суд зрителей. Пусть зритель сам решает и делает свои выводы. А он хочет получить ответы на свои вопросы в продолжении фильма. Я в первую очередь стараюсь удивлять необычными сюжетными поворотами и думаю, поэтому у фильма так много просмотров.











Но в нашем фильме, как уже многие знают, была основная проблема с главным героем, которого сыграл Владимир Банчиков, известный телеведущий. Мы с ним долго работали на стадии разработки сценария, но к началу съемок он заболел. Однако, несмотря на это, он продолжил работу, понимая, что это нужно для большой съемочной группы и в первую очередь для зрителей, которые ждут финала трилогии.











Мы привлекаем большое количество людей, которые хотят работать в кино и уже умеют многое. Актеры, оператор, помощники режиссера по разным направлениям. Повышается техническая составляющая, стараемся, чтобы камера снимала в движении, цвет передавал настроение, а звук был современный в формате 5:1.











- Главное в нашем фильме, как считают зрители, это то, что он народный. Его снимают люди, живущие в регионе, но с амбициями сделать очень хороший фильм. Даже столичные коллеги завидуют популярности первого «Головара» (16+). Считаем, что это получилось из-за того, что мы его делали с душой, как и вторую часть, так и финальную, которая выходит в кинотеатры 7 августа. Еще в фильме присутствуют, как я называю, «удивлялки». Зрителя нужно удивить, шокировать, вывести на эмоции. Для этого люди ходят в кино, чтобы получить удовольствие от кино и впечатления. У первой и второй частей это получилось. Надеюсь, и у финала получится. Раскрывать тайны на словах не получится, их надо видеть.











7 августа на большие экраны вышел фильм «Головар-3. Капкан» (возрастное ограничение 16+). Финальную часть уже ставшей легендарной трилогии покажут начиная от московских и питерских кинотеатров и заканчивая домами культуры в отдаленных микрорайонах Улан-Удэ. Главную роль сыграл известный телеведущий и журналист Владимир Банчиков, которого не стало в январе этого года. Что ждет зрителя, будет ли продолжение и в чем популярность фильма? Об этом и не только «Номер один» поговорил с режиссером и автором трилогии Юрием Ботоевым.Как сообщил режиссер картины Юрий Ботоев, на одной из популярных видеоплощадок фильм «Головар» (16+) набрал более 27 млн просмотров. И это только на одном ресурсе. Таким образом, фильм давно живет самостоятельной жизнью и «ушел в народ».- Ответ на этот вопрос возник еще давно, и даже не у меня, а у зрителя. Сразу после первой части, которая в 2018 году в кинотеатрах Улан-Удэ побила все рекорды посещаемости, обогнав мировые и отечественные премьеры, люди просили продолжения.Вообще после каждого из полнометражных художественных фильмов, а у меня их на сегодня уже семь, возникает желание снять продолжение.Плюс, конечно, интерес земляков подтолкнул сделать продолжение. Сначала была вторая часть «Головар 2. Струна» (16+), где в отдельной истории главный герой Роман Головачев в силу обстоятельств, находясь в розыске, вляпался в сложную историю. В эту часть ввели новых актеров, которые как раз в третьей части развернутся на полную катушку в противостоянии с Головаром.- В капкан попадают животные, но звери не настолько разумные, как люди. А человеку свойственно самому идти в ловушку. Наш разум как полезен, так и зачастую бывает вреден, толкая нас на разные поступки. И в фильме вы увидите, как это происходит и с уже знакомыми персонажами, так и с новыми героями. Вообще в третьем «Головаре» (16+) снимается много разноплановых актеров, от заслуженных артистов России и Бурятии до просто талантливых и творческих ребят, которые пришли в кино как из ранее снятых мной фильмов, так и новые с кастинга. И, на мой взгляд, актерский ансамбль удачно воплотил идею «капкана». А насколько удачно? Это оценит массовый зритель.- Съемки - всегда дело непростое. Стремишься соответствовать заданному плану, но обстоятельства неизменно вносят свои коррективы. Например, изменилась локация — надо менять диалоги, поменялся актер — необходимо редактировать текст, потому что у каждого своя манера изложения.Владимир постоянно говорил, что не хочет подвести людей. Тяжело, когда ты не в силах помочь, до сих пор слезы наворачиваются, вспоминая его стойкость, оптимизм и желание работать для людей. Мы закончили съемки в середине ноября и, когда прощались, видели, как он не хотел, чтобы работа с ним заканчивалась. Шутя спрашивал: «А вы что, разве больше не придете?». Оказалось, что уже не придем... Прошло полтора месяца, и Владимир в начале января этого года ушел из жизни. Мы еще несколько месяцев монтировали фильм и видели Володю живым на экране в разных дублях. Он и до сих пор остается для нас живым, таким же добрым, харизматичным, с искренней улыбкой и приятным тембром в голосе. Владимир в 52 года пришел на телевидение ведущим программы, в 56 лет снялся в кино, которое смотрят десятки миллионов по всему свету, и на своем примере доказал нам, что в любом возрасте человек может достичь высот, если относиться к работе с удовольствием и уважать тех, кто рядом с тобой.- Безусловно, каждая творческая работа повышает уровень профессионализма. Опыта становится больше, и желание снимать тоже растет.Какие бы у нас ни были большие и профессиональные мониторы в студии, но на большом экране и с объемным звуком в кинотеатре фильм смотрится более детально и насыщеннее.Мы постоянно отсматриваем отснятый материал в кинозале глазами будущего зрителя. Такой тщательный подход - это понимание ответственности перед людьми, которые ждут кино, и мы стремимся к тому, чтобы оно соответствовало форматам качества.- Думаю, что интерес будет высокий, так как это финальная, заключительная часть. Всегда можно успеть до премьеры или после посмотреть или пересмотреть первые две части, но финал, который здесь и сейчас, зритель вряд ли пропустит. Тем более наш зритель везде. Кино покажут во многих городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске, Самаре, Сочи, Барнауле, Тюмени, Грозном, Назрани, Новочеркасске, Мытищах, Саратовской области, Чите и других. Ну и, конечно, в Бурятии будет самый широкий показ. В Улан-Удэ покажут все кинотеатры. Такое бывает редко, чтобы сразу все взяли фильм. Перечисляю: «Пиплс Синема», «Пионер», «Еврозона», «Форум», «Наран Синема» в ТЦ «Кэпитал Молл», ДК Вагжанова на Дивизионной, ДК «Авиатор» в аэропорту. По республике будет показ в Северобайкальске и Кяхте, а также в поселке Селенгинск. География показа будет расти, и, надеюсь, многим удастся посмотреть премьеру на больших экранах.- Мы изначально планировали, что третья часть будет точкой, но с многоточием в конце, чтобы дать возможность зрителю домыслить. Или, как сказал поэт, «а мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса». Нам часто говорят, что истории в трилогии «Головар» - из реальной жизни. Что с кем-то это происходило. Нам остается только радоваться, что фильм похож на жизнь, а больше для создателей ничего не надо.- Чтобы фильм вышел в прокат, нужен год жизни. Год кропотливой умственной и физической работы огромного творческого коллектива. Для Владимира Банчикова, сыгравшего главную роль в трилогии, это, к сожалению, был последний год в его жизни… Сейчас планы простые – встречаться со зрителями в кинотеатрах на премьерных показах, получить отклик, немного отдохнуть, осмыслить проделанную работу и с новыми силами приступить к новому кинопроекту. Так что увидимся в кинотеатрах с 7 августа на премьере «Головар 3. Капкан» (16+). Приятного всем просмотра.Фото предоставлено Юрием Ботоевым