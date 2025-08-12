Пропускная способность КПП Кяхта-Алтанбулаг выросла в четыре раза

В контрольно-пропускном пункте Алтанбулаг на монголо-российской границе в аймаке Сэлэнгэ введены в эксплуатацию комплексы досмотра пассажиров, грузов и транспортных средств. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».Работу по расширению КПП Алтанбулаг, в результате чего его пропускная способность увеличилась в четыре раза, провели в рамках программы «Политика нового возрождения», реализуемой правительством Монголии.«За счёт расширения мощности данного КПП была модернизирована инфраструктура в соответствии с международными стандартами, обновлено оборудование, внедрена система «Умный пропуск», а также обеспечены услуги ускоренного пропускного контроля и создана комфортная среда для сотрудников и пассажиров. В настоящее время продолжаются испытания новых комплексов, и в дальнейшем планируется установка оборудования для мониторинга и контроля, чтобы пограничные услуги стали более надежными и эффективными», - отмечается в сообщении агентства.