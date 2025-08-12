Общество 12.08.2025 в 11:41

Глава Бурятии посетил перепелиную ферму

Фермер, разводящий перепелов, задумал построить птицефабрику
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии посетил перепелиную ферму
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в рабочую поездку в Прибайкальский район. В ходе визита он уже посетил перепелиную ферму Геннадия Лютаева.

«В 2016 году Геннадий Владимирович получил грант агростартап как начинающий фермер — и добился впечатляющих результатов. Если начинал он с 2,5 тысяч перепелов, то сегодня на ферме уже 12 тысяч птиц. Куриц 1000 голов, несушек и бройлеров. В прошлом году здесь произвели почти 40 тонн мяса и более 1,5 миллиона перепелиных яиц. Теперь фермер готовится к новому шагу — строительству птицефабрики. Здесь планируется содержать 12,8 тысяч кур-несушек и производить до 4 миллионов яиц в год», - рассказал Алексей Цыденов об успехах предпринимателя.


По словам главы, сейчас фермер поставляет яйцо в первую очередь в магазины Бурятии, а также в Иркутскую область и Забайкальский край. 


«Такие люди производят свежие качественные продукты, создают рабочие места на селе. Эти инициативы мы поддерживали и будем поддерживать!», - отметил Алексей Цыденов.


Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, помимо перепелиной фермы в планах главы осмотр моста в селе Кика, которому требуется ремонт. В поселке Зырянск Алексей Цыденов посетит детский сад «Одуванчик», где с этого года реализуется проект «Бесшовное патриотическое воспитание детей». А в Гремячинске запланировано посещение школы и библиотеки, зданиям которых также требуется ремонт.

Затем в районном центре – селе Турунтаево – пройдет встреча с населением. 

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
