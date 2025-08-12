Общество 12.08.2025 в 12:21

«Уникальный» светофор в Улан-Удэ собрал гигантскую пробку

Власти уже пообещали его отрегулировать
Текст: Андрей Константинов
Новый светофор на улице Борсоева в Улан-Удэ сегодня с утра собрал огромную пробку в сторону центра города. Она растянулась до отворота на Бурвод и даже дальше. 

Как сообщили в мэрии, чтобы ликвидировать образовавшийся затор, инженеры Центра управления дорожным движением вручную регулировали движение, пропуская автомобили в прямом направлении от улицы Иволгинская в сторону Смолина.


В мэрии пояснили, что особенность нового светофора - бело-лунная секция с изображением пешехода и стрелки налево. 

«Это уникальный для нашего города режим, так называемое «просачивание через пешеходов». Организация движения, при которой группы транспортных потоков и пешеходов пропускаются поочередно», - заявили в городской администрации.

– В сторону железной дороги можно развернуться, когда пешеходам «зеленый» горит. То есть одновременно можно туда ехать, но при этом пропустить пешеходов. Люди не успели привыкнуть к данному светофору. Если мы посмотрим на дорогу: первая полоса у нас абсолютно свободна. В третьей полосе люди еще не привыкли и стоят, хотя она предназначена для разворота. Мы нанесем здесь дополнительную разметку, работа будет проводиться. Данный светофорный объект под пристальным наблюдением сейчас. Все эти недочеты, все работы мы планируем завершить до 1 сентября, – заявил исполняющий обязанности начальника Центра управления дорожным движением Улан-Удэ Василий Дадуев. 


Напомним, ранее на этом участке ликвидировали два пешеходных перехода и две остановки – «СИЗО» и «Наран». Взамен оборудованы новые пешеходные переходы и остановка между ними.

– Пешеходный переход на остановке «Наран» изначально был очень опасен, потому что он находится на пригорке и не регулировался. К сожалению, на нем происходили дорожные транспортные происшествия. Все делается ради безопасности дорожного движения, - объяснил Василий Дадуев. 

Сегодня инженеры Центра дорожным движением настраивают координацию с близлежащими светофорами: по улице Борсоева и улице Иволгинская. Работы продолжаются.
