Общество 12.08.2025 в 17:01

В Улан-Удэ обокрали спящего водителя

Решивший вздремнуть в авто мужчина остался без сумки и денег
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ обокрали спящего водителя

В отдел полиции Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что, приехав на берег реки, уснул в машине, но проснувшись, не обнаружил свою сумку с брелоком от машины, телефоном и банковскими картами.

Чуть позже сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый, состоящий на профилактическом учете в ПДН, 17-летний подросток.

- Задержанный пояснил, что приметил на берегу реки автомобиль, в котором находился спящий человек и похитил оттуда сумку. С помощью банковского приложения в телефоне потерпевшего оформил кредитную карту, с которой расплачивался за покупки. После злоумышленник продал сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

Ложный вызов обернулся реальным сроком
12.08.2025 в 17:43
«Автобус протащил маму на 6 метров»
12.08.2025 в 17:30
В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад
12.08.2025 в 17:19
Почти 10 лет «строгача» получил житель Улан-Удэ за убийство знакомого
12.08.2025 в 17:02
В Улан-Удэ обокрали спящего водителя
12.08.2025 в 17:01
В Бурятии растет число социальных предприятий
12.08.2025 в 16:54
В Улан-Удэ завершается ремонт дорог
12.08.2025 в 16:25
Вырастить патриотов
12.08.2025 в 16:24
В Улан-Удэ водитель влетел в киоск и остановку из-за проблем со здоровьем
12.08.2025 в 16:13
Медпоезд «Святой Пантелеймон» завершил работу на БАМе
12.08.2025 в 16:00
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Ложный вызов обернулся реальным сроком
Северобайкальский суд вынес приговор местному жителю за телефонный терроризм
12.08.2025 в 17:43
«Автобус протащил маму на 6 метров»
Новосибирская пенсионерка потребовала 200 миллионов после ДТП
12.08.2025 в 17:30
В Улан-Удэ капитально отремонтировали 70-летний детский сад
В здании переделали и заменили буквально все
12.08.2025 в 17:19
В Улан-Удэ завершается ремонт дорог
Две улицы уже полностью готовы
12.08.2025 в 16:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru