В Улан-Удэ обокрали спящего водителя

В отдел полиции Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что, приехав на берег реки, уснул в машине, но проснувшись, не обнаружил свою сумку с брелоком от машины, телефоном и банковскими картами.

Чуть позже сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый, состоящий на профилактическом учете в ПДН, 17-летний подросток.

- Задержанный пояснил, что приметил на берегу реки автомобиль, в котором находился спящий человек и похитил оттуда сумку. С помощью банковского приложения в телефоне потерпевшего оформил кредитную карту, с которой расплачивался за покупки. После злоумышленник продал сотовый телефон. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Фото: loon.site