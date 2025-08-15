Общество 15.08.2025 в 13:09

В полиции Бурятии раскрыли имя героя, спасшего ребенка с отеком Квинке

Автоинспектор оперативно доставил девочку и ее мать в больницу
Текст: Карина Перова
Фото: МВД по Бурятии
В МВД по Бурятии рассказали, кто помог местной жительнице оперативно довезти ребенка с отеком Квинке до ДРКБ.

Напомним, горожанка вечером 7 августа обратилась к сотрудникам ДПС на улице Николая Петрова. Ее дочери срочно требовалась медицинская помощь. Женщина боялась, что «скорая» не успеет доехать из-за пробок.

«Инспектор ДПС Мунко Ринчинов посадил маму с дочкой в патрульный автомобиль и, включив спецсигналы, оперативно доставил их в медицинское учреждение. Там он передал женщину с ребенком врачам и вернулся к несению службы», - отметили в ГАИ региона.

На следующий день мама девочки оставила в соцсетях благодарственный пост в адрес автоинспекторов. Благодаря оперативной помощи полицейских, ребенка своевременно передали медикам. Малышке оказали необходимую помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

