Общество 18.08.2025 в 14:49

В двух районах Бурятии продолжают искать пропавших рыбаков

Поиски ведутся в Северо-Байкальском и Кабанском районах
A- A+
Текст: Карина Перова
В двух районах Бурятии продолжают искать пропавших рыбаков
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают искать пропавших 9 августа рыбаков. Напомним, тело одного из трех мужчин обнаружили 12 августа. Рыболовы направлялись в местность «Токшаки».

За сутки сотрудники Северо-Байкальского инспекторского участка ГИМС МЧС России обследовали 80 квадратных километров акватории озера Байкал. Также эхолотом проверено 1,5 квадратных километров береговой линии островов Средний и Миллионный. Ранее сообщалось, что поиски затрудняет присутствие на берегах медведей.

Ищут и рыбаков в Кабанском районе, которые пропали еще 12 июля. Специалисты обследовали 1 705 квадратных километров акватории Байкала и более 817 километров береговой линии. Поисковые работы продолжаются.
Теги
рыбаки поиски МЧС

Все новости

В двух районах Бурятии продолжают искать пропавших рыбаков
18.08.2025 в 14:49
В Улан-Удэ движение на улице Борсоева вернули в прежнее русло
18.08.2025 в 14:47
Пьяного авиапассажира в Улан-Удэ пришлось снимать с самолета
18.08.2025 в 14:43
Житель Улан-Удэ продал за полмиллиона арендованную машину
18.08.2025 в 13:33
Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
18.08.2025 в 13:02
У водителя из Бурятии изъяли дюжину кустов маковой соломки
18.08.2025 в 12:56
Предпринимателей Бурятии, уклоняющихся от использования касс, начали активно наказывать
18.08.2025 в 12:28
Жителям Улан-Удэ рассказали, где они смогут набрать воду
18.08.2025 в 12:26
В поселке Бурятии вандалы вырвали новенькие качели на площадке
18.08.2025 в 12:25
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
В Улан-Удэ движение на улице Борсоева вернули в прежнее русло
Сейчас все полосы открыты для машин
18.08.2025 в 14:47
Житель Улан-Удэ продал за полмиллиона арендованную машину
Для этого он сделал липовый договор о разрешении продажи авто
18.08.2025 в 13:33
Свыше десятка улан-удэнцев оказались в больнице после употребления алкоголя
Статистику выходных дней опубликовали в БСМП
18.08.2025 в 13:19
Дорожники отремонтировали более 100 км федеральных трасс «Байкал» и Култук – Монды
Это 80% от плана, остальные работы должны завершить до первых холодов
18.08.2025 в 13:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru