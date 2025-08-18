Общество 18.08.2025 в 14:49
В двух районах Бурятии продолжают искать пропавших рыбаков
Поиски ведутся в Северо-Байкальском и Кабанском районах
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии продолжают искать пропавших 9 августа рыбаков. Напомним, тело одного из трех мужчин обнаружили 12 августа. Рыболовы направлялись в местность «Токшаки».
За сутки сотрудники Северо-Байкальского инспекторского участка ГИМС МЧС России обследовали 80 квадратных километров акватории озера Байкал. Также эхолотом проверено 1,5 квадратных километров береговой линии островов Средний и Миллионный. Ранее сообщалось, что поиски затрудняет присутствие на берегах медведей.
Ищут и рыбаков в Кабанском районе, которые пропали еще 12 июля. Специалисты обследовали 1 705 квадратных километров акватории Байкала и более 817 километров береговой линии. Поисковые работы продолжаются.
