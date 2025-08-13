Происшествия 13.08.2025 в 08:58
На севере Бурятии нашли тело пропавшего на Байкале рыбака
Еще двух мужчин продолжают искать
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии нашли тело одного из пропавших рыбаков – на берегу Байкала, в бухте Дагары. Напомним, трое мужчин отправились на промысел 9 августа, но обратно они так и не вернулись.
Всего спасатели Северо-Байкальского ПСП и сотрудники ГИМС обследовали 46 км. береговой линии и 116 км акватории озера – от бухты Дагары до мыса Эрекшакал, от устья реки Верхняя Ангара до мыса Токшаки.
«Поиски двоих мужчин продолжатся 13 августа (по погодным условиям)», - отметили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
