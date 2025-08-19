Общество 19.08.2025 в 09:39
Бурятское УФАС проверяет обоснованность подорожания бензина в Новом Уояне
Ранее жители сообщали, что цена на топливо взлетела сразу на 9 рублей
Текст: Карина Перова
Бурятское УФАС проверяет обоснованность повышения стоимости топлива на АЗС в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района.
Напомним, ранее жители сообщали, что бензин подорожал сразу на 9 рублей. Автомобилисты поинтересовались, законно ли это.
Управление направило запрос компании «Дельта», которая с 13 августа осуществляет розничную продажу нефтепродуктов в Новом Уояне. Организация должна представить информацию о структуре формирования цены, включая данные о расходах на приобретение и доставку топлива, с приложением подтверждающих документов.
«В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением, в том числе установления монопольно высокой цены на топливо, УФАС оперативно примет меры реагирования», - прокомментировали в антимонопольном органе.
Напомним, ранее жители сообщали, что бензин подорожал сразу на 9 рублей. Автомобилисты поинтересовались, законно ли это.
Управление направило запрос компании «Дельта», которая с 13 августа осуществляет розничную продажу нефтепродуктов в Новом Уояне. Организация должна представить информацию о структуре формирования цены, включая данные о расходах на приобретение и доставку топлива, с приложением подтверждающих документов.
«В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением, в том числе установления монопольно высокой цены на топливо, УФАС оперативно примет меры реагирования», - прокомментировали в антимонопольном органе.
Тегибензин подорожание УФАС Новый Уоян