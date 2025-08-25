В Бурятии бюджет пополняют за счет водителей

По данным УГИБДД МВД по РБ России, предоставленным по запросу «Номер один», за семь месяцев 2025 года сотрудники Госавтоинспекции республики возбудили 524 тыс. дел об административных правонарушениях, что на 31,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Между тем в среднем по России число административных правонарушений уменьшилось на 7,5%, чем годом ранее. Таким образом, число нарушений ПДД сократилось впервые за 15 лет, в отличие от Бурятии. «Номер один» попытался разобраться, что не так с нашей республикой?Начнем с того, что в Бурятии по состоянию на 1 августа работают 233 камеры по фиксации нарушений правил дорожного движения. Это достаточно много. У соседей-иркутян в 2024 году действовало 213 камер. В республике 214 из них приходится на стационарные аппараты, висящие, как правило на столбах, 17 передвижных (на треногах) и две мобильных (установленные на автомобилях - речь идет об аппаратах «Паркон», которые фиксируют нарушения парковки).При этом ряд нарушений в 2025 году регистрируется гораздо чаще, чем в 2024 году. Так, в Бурятии камеры фиксировали на 62,5% чаще нарушения правил применения ремней безопасности для пассажира. Это связано с ростом числа комплексов, определяющих эти нарушения. Добавим, что значительная часть дорожных комплексов в республике морально устарела и не слишком активно выявляла нарушения, поэтому в 2024 году многие из них находились на профилактике, не работали и заменялись на более новые.В то же время по части правонарушений наблюдается устойчивое снижение фиксаций. Водители стали значительно внимательнее соблюдать требования разметки и знаков, реже выезжать на выделенную полосу и чаще пропускать пешеходов на переходах. А с введением антиалкогольных ограничений по продаже алкоголя с 1 марта снизилось число водителей под шофе. За семь месяцев 2025 года сотрудники госавтоинспекции в республике задержали 4323 нетрезвых водителя. Что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, когда с признаками опьянения остановили 4471 водителя.Повлиял и экономический фактор значительным повышением размеров штрафов и сокращением скидки для их оплаты. Соответственно, более жесткие санкции оказали психологическое воздействие на автомобилистов. Но со временем водители могут адаптироваться и к ним.Однако другая часть автомобилистов, наоборот, расслабилась.- Думаю, прирост новых камер видеофиксации нарушений, да еще там, где, как говорится, «не ждали». На втором месте — передислокация камер на другие места. На третьем — это как раз поверка камеры (раз в два года): убрали ее на поверку — водители на этом участке «расслабились», а потом она внезапно вновь появляется там, и уже привыкший водитель попадает, например, на превышении скорости, - полагает улан-удэнский эксперт в области безопасности дорожного движения Максим Лобышев.Также повлияло, по мнению эксперта, и «активное размещение камер к местам отдыха, где уже в пути водитель расслабляется и дает газу, чтобы успеть занять хороший лежак на пляже, быстрее перекусить по пути в кафе, не желая соревноваться с целыми автобусами голодных туристов. И обратно быстрее попасть домой хочется. Вот и летят они, уже загоревшие, отдохнувшие и счастливые... Им не до камер».Эту психологическую особенность туристов хорошо уловили установщики камер, подключив на трассах на Байкал в 2025 году дополнительные комплексы. И результат, как говорится - «на кармане».Если за семь месяцев 2024 года ЦАФАП ГИБДД МВД по Бурятии обработал 324 тыс. постановлений, то за семь месяцев 2025 года – уже 455 тысяч. На 40,4% больше. Причем только за июль 2025 года выписано 89 тыс. постановлений. Среди них значительная часть пришлась на автомобилистов из других регионов, приехавших с туристическими целями на Байкал и не знающих расположения камер наблюдения.Также на ситуацию могло повлиять и снижение дисциплинированности водителей в связи с подорожанием ОСАГО.- У многих водителей в республике отсутствует полис ОСАГО. Во-вторых, многие машут рукой на уже пришедшие квитанции, а не оплаченный вовремя штраф чреват наложением его уже в двукратном размере. Также сотрудники госавтоинспекции стали чаще проводить совместные рейды с другими службами, чтобы взыскать задолженности по штрафам, налогам, алиментам, - продолжает эксперт.На ситуацию, по мнению Максима Лобышева, могли повлиять и новая разметка на дорогах, запрещающая парковку в тех или иных местах, и увеличение количества дорожных знаков, и мобильные комплексы на колесах «Паркон».И под всем этим, как полагает эксперт, стоит вопрос наполнения бюджета, который в 2025 году начал проваливаться из-за роста бюджетных трат и резкого снижения доходов.Особенное влияние оказал майский проект изменений в бюджет, в который по инициативе Минфина РФ включен пункт о резком увеличении плана по сбору штрафов с водителей, нарушивших ПДД. К примеру, из ранее предполагавшегося годового сбора штрафов в 6,4 млрд рублей министерство подняло планку до 52,8 млрд рублей. Увеличение плана - в восемь раз. При этом сами штрафы увеличились лишь в полтора-два раза.Сегодня, когда цены на нефть и, соответственно, доходы бюджета снижаются, важно помнить, что с недавних пор именно люди в России стали «новой нефтью». А особенно автомобилисты. При этом чиновники даже не скрывают: увеличение планов по сбору штрафов — это один из способов пополнить растущий дефицит бюджета.Поэтому и планы, и штрафы продолжат только увеличиваться, и в этих условиях важно правила не нарушать, чтобы не радовать чиновников минфина, содействуя их планам по облегчению наших кошельков.