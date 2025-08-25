Общество 25.08.2025 в 09:23
Двое бойцов из Бурятии возвращаются домой из плена
Сейчас освобожденные военные находятся в Беларуси
Текст: Андрей Константинов
24 августа Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Он прошел в формате 146 на 146. Также в рамках обмена возвращены восемь граждан РФ – жителей Курской области.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», - рассказали в Минобороны России.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе освобожденных есть двое бойцов из нашей республики.
«Двое наших ребят вернулись домой: Очир Б. и Родион К. Быть добру!», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Напомним, в этом году прошли уже несколько обменов пленными, в результате которых были возвращены более 20 военных из Бурятии. Самый масштабный обмен: 1000 на 1000 – произошел в конце мая. Тогда на родину вернулись сразу 9 наших бойцов.
