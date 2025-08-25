Общество 25.08.2025 в 12:42
Глава Бурятии появился в «Максе»
Алексей Цыденов призвал жителей республики присоединяться к мессенджеру
Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии Алексей Цыденов открыл свой канал в новом российском мессенджере MAX. По словам руководителя республики, он станет еще одной площадкой для коммуникации с жителями.
Напомним, ранее в пользу отечественного мессенджера высказались депутаты и общественники Бурятии.
- Не просто слышала об этом мессенджере, я в нем зарегистрировалась. Могу отметить, что он довольно удобен в использовании. Разумеется, его еще будут местами дорабатывать, внедрять дополнительные опции и т. д. Приложение в дальнейшем будут связывать с порталом «Госуслуги». То есть защищенность персональных данных будет достаточно высокой, в том числе потому, что государство делает ставку именно на этот мессенджер, – поделилась своим мнением экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
«Я уже опробовал, так скажем, новинку, и пока у меня нет никаких вопросов к предложенному функционалу. Читал отзывы, что якобы MAX не всегда корректно работает, но ничего подобного в выпущенных версиях не замечал. С точки зрения безопасности у мессенджера есть дополнительные опции, которые препятствуют мошенничеству. Например, звонки осуществляются только через доступ из сохраненных контактов и т. п. В общем, есть все, чтобы оградить себя от назойливых жуликов, - рассказал депутат горсовета Улан-Удэ Сергей Бурдиков.
«Лично я мессенджер еще не установил, но собираюсь. Опасений по поводу того, что он запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам и прочему, никаких нет. Нам скрывать нечего. К тому же все приложения, представленные сегодня на рынке, так или иначе собирают те или иные данные. MAX – это наше приложение, российское, – акцентировал внимание на месте разработки продукта председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии Семен Матхеев.
«Сервис понятный, удобный и, самое главное, полностью защищенный. Присоединяйтесь!», - призвал жителей Алексей Цыденов.
