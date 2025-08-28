В Бурятии продавцам жилья сделают налоговое послабление

Прокурор Бурятии внес в Народный Хурал законопроект, призванный решить застарелую проблему и параллельно способный оживить рынок недвижимости в республике. В нем предлагается уменьшить до одного года минимальный срок владения жильем, после которого продавец сможет не платить со сделки НДФЛ. Однако, для получения данного налогового послабления есть одно условие – жилье должно быть продано для детей-сирот либо детей, оставшихся без попечения родителей.Сейчас сирот обеспечивают жильем двумя способами. В первом случае государство в лице Управления капитального строительства покупает за счет средств федеральной субвенции квартиры, которые затем передает сиротам. Во втором случае сиротам выдают жилищные сертификаты, на которые они уже сами покупают себе жилье.Однако, с учетом постоянно растущих цен на недвижимость, купить дома либо квартиры на выделяемые из бюджета суммы с каждым годом становится все труднее.В пояснительной записке к законопроекту прокурор обрисовал плачевную ситуацию, сложившуюся сейчас в сфере приобретения жилья для сирот.«На протяжении ряда лет наблюдается системный рост числа граждан данных категорий, не обеспеченных жильем», - констатировал руководитель надзорного ведомства, приведя печальные цифры.«По состоянию на 27.08.2025 на территории республики зарегистрировано 5118 лиц из числа детей-сирот, которые достигли совершеннолетия и нуждаются в жилье. Для обеспечения нуждающихся жилыми помещениями необходимо более 20,5 млрд рублей. Ежегодно только около 4–5% граждан от общего числа нуждающихся обеспечиваются жилыми помещениями. Объемы бюджетных обязательств и количество обеспеченных жильем граждан не приводят к ежегодному снижению числа нуждающихся в жилье. К примеру, по состоянию на 01.02.2021 число нуждающихся в жилье лиц из числа детей-сирот, достигших совершеннолетия, составляло 4223 человека, на 01.02.2022 – 4740, на 01.02.2023 – 5067, на 01.01.2024 – 5112», - сказано в представленном депутатам Хурала документе.По информации Минсоцзащиты, в этом году сиротам выданы 182 жилищных сертификата, приобретены 14 квартир. Однако, по состоянию на 25 августа 2025 года «получателями не реализован 41 жилищный сертификат». Иными словами, достойное жилье на эти деньги купить не получилось.«Ежегодно отмечается снижение числа жилых помещений, приобретаемых за счет федеральной субвенции с софинансированием из республиканского бюджета. В первую очередь, сложности возникают при приобретении квартир в Улан-Удэ, в текущем году приобретено лишь 2 жилых помещения», - продолжает описывать ситуацию прокурор, указывая, что «одной из причин низкого числа предложений на рынке жилья является желание продавцов реализовать свое недвижимое имуществом по более высокой стоимости, в том числе включающей расходы, связанные с уплатой налога на доходы физических лиц». К слову, сейчас минимальный срок владения жильем, после которого продавец освобождается от уплаты НДФЛ, составляет пять лет (или три года с учетом определенных условий).По мнению прокурора, снижение этого срока до одного года позволит расширить круг собственников жилья, желающих продать свою недвижимость как государству, так и непосредственно самим сиротам, имеющим на руках жилищные сертификаты.В настоящее время аналогичные законы приняты и действуют в 14 субъектах России, в том числе у наших соседей – в Иркутской области и Забайкальском крае.Известно, что инициатива прокурора уже поддержана правительством Бурятии. Законопроект уже внесен на сентябрьскую сессию Хурала, и, скорее всего, будет поддержан депутатами.