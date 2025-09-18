«Халатность» и «тапочковость»

Образование и опыт, скажете вы. Но что если у человека дар? Что если он способен творить чудеса будучи безработным воришкой?

История нашего героя такова: он ударился головой, попал в больницу, после чего очнулся, почувствовав в себе новые силы, надел больничный халат, больничные тапки и устремился навстречу приключениям. А они тоже устремились к нему в виде сотрудников полиции, которые его и повязали.

Мы, кстати, думаем, что очень зря. Нам эта история видится так: человек ударился головой, активировав ранее не работающие участки мозга. В больнице он осознал, что у него дар - исцелять людей своим очищающим и обеззараживающим супердыханием перегара.

Он надел свою супергеройскую форму, решил назваться Доктор-Мен или Человек-Перегар, после чего вышел к людям, чтобы даровать им исцеление от всех болезней. А полиция не оценила этот порыв и скрутила несостоявшегося героя.

Что ж, тяжело супергеройствовать в наше время.