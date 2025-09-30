Общество 30.09.2025 в 16:48
В Бурятии продавцам жилья для сирот сделали налоговое послабление
Сегодня в республике жилье ждут более 5 тысяч сирот
Текст: Андрей Константинов
Сегодня депутаты Хурала Бурятии приняли в двух чтениях законопроект, уменьшающий до одного года минимальный срок владения жильем, после которого продавец сможет не платить со сделки НДФЛ. При этом речь идет только о случаях, когда жилье продают детям-сиротам либо детям, оставшимся без попечения родителей. С такой законодательной инициативой выступила республиканская прокуратура.
С трибуны парламента суть законопроекта раскрыла старший помощник прокурора РБ по надзору за исполнением законов о совершеннолетних и молодежи Олеся Стальмакова. По ее словам, законопроект реализуется для обеспечения конституционных прав детей-сирот жильем. Сегодня в очереди на жилье стоят 5150 таких граждан, для реализации их прав требуется более 20 млрд рублей. Несмотря на ежегодное финансирование из консолидированного бюджета, проблема остается острой.
По закону, сироты имеют возможность получить жилье двумя способами. В одном случае недвижимость им покупает государство, в другом – им выдают жилищный сертификат. Практика показывает, что получить сертификат сложно из-за ряда условий¸ которым должен соответствовать сирота. Поэтому большинству остается только ждать предоставления квартиры от правительства, которая приобретается в ходе закупок. Однако собственники жилья неохотно участвуют в таких торгах из-за ряда сложностей, таких как гарантия на ремонт жилья.
«С учетом особой актуальности вопроса, в условиях дефицита регионального бюджета, прокуратурой республики в поисках новых форм решения проблемы проанализировано состояние законности на рассматриваемом направлении. Изучена практика 14 регионов РФ и подготовлен данный законопроект, - пояснила представитель прокуратуры. - Предлагается уменьшить до одного года минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества в целях освобождения от НДФЛ граждан, которые получили доход от продажи жилого помещения в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
В поддержку законопроекта в качестве содокладчика выступил зампред Комитета по бюджету, налогам и финансам Михаил Степанов. Он отметил, что получены положительные заключения от всех субъектов законодательного процесса. К тому же профильный комитет провел два рабочих совещания, где обсуждался внесенный законопроект, все замечания и предложения учтены.
Депутаты единодушно принял законопроект в двух чтениях. Закон вступит в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
