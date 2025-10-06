Общество 06.10.2025 в 10:39

Иркутским гаишникам шьют дело по продаже водительской картотеки

Стражи порядка копировали  данные учёта водителей и «сливали» их на сторону  
Текст: Иван Иванов
Иркутским гаишникам шьют дело по продаже водительской картотеки

Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенным лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

По версии следствия, в 2024 году двое сотрудников ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, в разное время находясь на рабочем месте, неправомерно осуществили вход в федеральную информационную систему, скопировали карточки учета транспортных средств, содержащие персональные данные, и передали эти сведения третьим лицам без согласия владельцев зарегистрированных автомобилей. Поскольку персональные данные охраняются законом, подобный «слив» со стороны полицейских вызвал жалобы водителей и возбуждение уголовного дела. 

В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Номер один

