Иркутским гаишникам шьют дело по продаже водительской картотеки

Следственным отделом по городу Ангарск СУ СК России по Иркутской области возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции. Их обвиняют в неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения и нарушении неприкосновенности частной жизни, совершенным лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в 2024 году двое сотрудников ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу, в разное время находясь на рабочем месте, неправомерно осуществили вход в федеральную информационную систему, скопировали карточки учета транспортных средств, содержащие персональные данные, и передали эти сведения третьим лицам без согласия владельцев зарегистрированных автомобилей. Поскольку персональные данные охраняются законом, подобный «слив» со стороны полицейских вызвал жалобы водителей и возбуждение уголовного дела.



В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

