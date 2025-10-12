Общество 12.10.2025 в 07:00
Гангстеры потянулись в Бурятию
Зачем мафиози самой жестокой банды Латинской Америки приехал в республику
Текст: Татьяна Жамсуева
Бурятию посещает много интересных людей из разных стран. Некоторые даже остаются у нас жить. Герой, а точнее, антигерой нашей статьи этой осенью впервые приехал в Россию. Тугу - из Монголии, и за свои 30 лет он успел наворотить немало дел: занимался рэкетом, сутенерством, продавал наркотики и оружие на улицах Европы — в общем, всем, чем промышляет криминальная банда МS-13, объявленная во многих странах террористической. Корреспондент «Номер один» поговорила с бывшим мафиози.
Из Монголии в Германию
Тугу родился в городе Эрдэнэте – это второй по величине город в Монголии после Улан-Батора. Он единственный сын в своей семье.
- В детстве я был очень любопытным ребенком, которому все было интересно. В том числе наркотики и криминал. Начал употреблять их, живя у себя на родине, - рассказывает о себе 30-летний Тугу.
В 15 лет он эмигрировал в Германию. Согласно статистике, каждый год Монголию покидают десятки тысяч людей в поисках лучшей жизни за границей. Основные причины миграции — высокий уровень безработицы, неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в столице Улан-Баторе, а также низкий уровень жизни. Германия для монголов привлекательна своими экономическими и социальными условиями.
- Сначала я приехал в Германию как беженец. Потом перебрался в Чехию, где устроился на завод по производству стекол для автомобилей, став простым рабочим. Проработал всего полтора года. Жажда больших денег и опыт в криминальных делах привели меня в банду МS-13. Меня туда позвал мой бро (неформальное обращение к другу. — Прим. ред.), он сальвадорец. Я на тот момент считал себя хиппи, курил много, сочинял музыку, - поделился воспоминаниями Тугу.
Муравьиная банда
MS-13, известная как Мара Сальватруча, признана одной из самых жестоких и влиятельных преступных организаций в мире. Несмотря на то, что доходы организации не достигают уровня других криминальных синдикатов, ее дурная слава распространилась по всему миру. Члены этой банды стремятся внушать страх всем, кто сталкивается с ними на пути, начиная от внешнего вида и заканчивая проявлением дикой жестокости. Они не чураются убивать детей и беременных женщин.
Как пишет РИА «Новости», сейчас эта группировка действует в 42 штатах в США и в нескольких государствах Латинской Америки. Но на деле эта банда давно уже вышла за пределы американского континента. По различным данным, в ней состоят от 70 до 100 тыс. человек. Одним из источников дохода является торговля наркотиками, которые поставляются из Мексики. По разным источникам, эту группировку подозревают в связи с исламскими террористическими организациями, которые поставляют им оружие.
Название банды Mara — сокращение от «Marabunta». Переводится с испанского языка как название тропических кочевых муравьев, обитающих в джунглях Центральной Америки. Это одни из самых опасных насекомых мира, которые на своем пути могут уничтожить целые леса и селения. Эти насекомые с удивительной настойчивостью атакуют противников. При этом даже укус одного насекомого доставляет человеку непередаваемые мучения, а сотня-другая муравьев способна за считаные минуты убить любое живое существо. Слово «Salvatrucha» — жаргонное обозначение самих сальвадорцев, простых крестьян из деревень. Ведь изначально членами банды становились преимущественно юноши из бедных семей, бежавшие от гражданской войны из Сальвадора в свободные США.
В октябре 2012 года Mara Salvatrucha стала первой уличной бандой, которую федеральные власти США признали «транснациональной криминальной организацией». А в феврале 2025 года США добавили MS-13 в список террористических организаций.
Обряд посвящения
Жестокость банды проявляется во всем. Обряд посвящения, например, включает избиение кандидата другими членами группировки на протяжении 13 секунд. После этого новый член должен выполнить первое задание: подраться, ограбить или совершить убийство. В ряды банды вступают очень рано, в некоторых случаях даже с восьми лет.
- Мне было почти 17, когда я пришел в банду. И да, обряд посвящения действительно такой. Меня били в течение 13 секунд, в то время как один лидер группировки вслух, не торопясь, отсчитывал секунды. И в это время целая толпа тебя со всех сторон лупит, - вспоминает бывший член банды.
Следующее испытание – убийство.
- Несмотря на то, что я был связан с криминалом, у меня доброе и мягкое сердце. Чуть что, могу заплакать. Я не смогу убить человека. Поэтому убил свою кошку, выпустил ее на балкон восьмого этажа и закрыл окно. В итоге она погибла, - с сожалением говорит Тугу.
По словам молодого человека, банда была интернациональной, то есть состояла не только из представителей Латинской Америки.
Жизнь гангстера
- Один день из жизни выглядел таким образом: просыпаешься, крутишь косяк для себя, слушаешь музыку, выпиваешь, продаешь наркотики и оружие на своих отведенных улицах. И постоянные вечеринки… Я увлекался хип-хопом, и с друзьями мы каждый день устраивали тусовки. Это была жизнь в наркотическом экстазе и на чиле (в переводе с английского «расслабленное состояние» - Прим. Ред.), потому что я много курил траву, употреблял кокаин, ЛСД, мет и другие психотропные вещества. Наркотики для продажи поставлял мексиканский наркокартель, - рассказывает наш собеседник.
Частые перестрелки из-за разборок Тугу воспринимал как абсолютную норму жизни. На его глазах в Марселе двое людей перестреляли друг друга.
Тугу говорит, что путь в криминальную жизнь начинается именно с употребления наркотиков. Затем люди хотят много зарабатывать и вступают на криминальный путь, думая, что он самый простой.
- Я зарабатывал от 500 до 5000 евро в день. Продавали кокаин, марихуану, оружие. Еще один источник дохода – контроль проституток на улице Красных фонарей каждый вечер. В Европе секс-индустрия очень сильно развита, - вспоминает о своей криминальной жизни мужчина.
По рассказу бывшего бандита, деятельность группировки охватывала не только Германию, но и Францию, Голландию и другие государства европейского континента. Сама банда состояла из разных групп, которые курировали лидеры из Сальвадора. Сейчас они, как говорит Тугу, сидят в тюрьме, как и друг, который привел его в банду.
Впрочем, герой нашей статьи тоже отсидел в тюрьме. Последний год он жил в Турции. После поехал домой в Монголию, где продолжил распространять наркотики. В итоге через одного знакомого, которому он дал запрещенные вещества, его поймала монгольская полиция. Тугу отсидел в тюрьме три года.
Пришелец с другой планеты
Отличительная черта членов банды – наличие множества татуировок по всему телу, в том числе на лице. Но в последнее время они уже отходят от этого стереотипа. Члены MS-13 все чаще выглядят как обычные офисные сотрудники.
Однажды, во время очередного наркотического экстаза, когда появилось измененное состояние сознания, Тугу, как он говорит, увидел свою прошлую жизнь.
- Увидел себя пришельцем с другой планеты, сидящим за столом и читающим много книг. В той жизни я употреблял психотропные грибы. Увиденную картину я набил себе на теле, - смеется Тугу.
Все свои татуировки он воспринимал исключительно как искусство и способ самовыражения творческого человека.
Возвращение к нормальной жизни
- В тюрьме я стал много читать. Прочел все, что было в местной библиотеке, и даже стал заведовать книгами. Как-то мне попалась одна тоненькая книга, в которой говорилось о карме, реинкарнации. Я ее прочитал на одном дыхании. Позже попросил маму найти книги про ведическую философию. Так стал кришнаитом. Перестал употреблять наркотики, завязал со своим криминальным прошлым. Я сейчас не в банде, - рассказывает Тугу.
Следующим шагом на пути к новой жизни для 30-летнего мужчины стало удаление с лица татуировок.
- Я уже убрал нижнюю часть тату на лице с помощью лазера. После процедуры еще два дня от меня пахло паленым мясом, - отмечает монгол.
Бандит в завязке утверждает, что избавиться от зависимости от тяжелых наркотиков весьма непросто.
- Я считаю, что самый сильный наркотик – это алкоголь. Потому что его употребляют почти все и в больших количествах. Если раньше я получал экстаз от употребления наркотических веществ, то сейчас мне это не нужно. Я вхожу в транс и получаю экстаз просто читая молитвы, это теперь моя ежедневная медитация и моя новая зависимость, - рассуждает бывший наркоман.
Сейчас он занимается графическим дизайном, фотографирует и позиционирует себя рэпером. На вопрос, хочет ли стать популярным музыкантом, ответил, что гнаться за славой – это все равно, что гнаться за тенью.
- Я живу настоящим, прошлое осталось в прошлом. Для меня есть только настоящий момент. Например, сейчас я в Бурятии, и мне здесь нравится, люди очень доброжелательные, - философствует бывший гангстер.
Отрадно, что мужчина решил кардинально изменить свою жизнь, тут любые методы хороши. А его история воспринимается как сюжет боевика. Но надо помнить, что и кино основывается на реальных событиях.
Редакция «Номер один» осуждает любые проявления насилия, употребление наркотических веществ и алкоголя, а также осуждает противоправное и антисоциальное поведение.
