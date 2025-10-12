Гангстеры потянулись в Бурятию

- Многочисленные татуировки я набивал себе в разное время и в различных местах проживания. На лице у меня татуировка в виде психоджокера. Ее набил в два подхода. Это было моей кличкой в банде. Но моя самая первая и любимая татуировка это та, что на затылке с надписью: «Земля не мой дом», - показывает свои многочисленные татуировки наш собеседник.





Бурятию посещает много интересных людей из разных стран. Некоторые даже остаются у нас жить. Герой, а точнее, антигерой нашей статьи этой осенью впервые приехал в Россию. Тугу - из Монголии, и за свои 30 лет он успел наворотить немало дел: занимался рэкетом, сутенерством, продавал наркотики и оружие на улицах Европы — в общем, всем, чем промышляет криминальная банда МS-13, объявленная во многих странах террористической. Корреспондент «Номер один» поговорила с бывшим мафиози.Тугу родился в городе Эрдэнэте – это второй по величине город в Монголии после Улан-Батора. Он единственный сын в своей семье.- В детстве я был очень любопытным ребенком, которому все было интересно. В том числе наркотики и криминал. Начал употреблять их, живя у себя на родине, - рассказывает о себе 30-летний Тугу.В 15 лет он эмигрировал в Германию. Согласно статистике, каждый год Монголию покидают десятки тысяч людей в поисках лучшей жизни за границей. Основные причины миграции — высокий уровень безработицы, неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в столице Улан-Баторе, а также низкий уровень жизни. Германия для монголов привлекательна своими экономическими и социальными условиями.- Сначала я приехал в Германию как беженец. Потом перебрался в Чехию, где устроился на завод по производству стекол для автомобилей, став простым рабочим. Проработал всего полтора года. Жажда больших денег и опыт в криминальных делах привели меня в банду МS-13. Меня туда позвал мой бро (неформальное обращение к другу. — Прим. ред.), он сальвадорец. Я на тот момент считал себя хиппи, курил много, сочинял музыку, - поделился воспоминаниями Тугу.MS-13, известная как Мара Сальватруча, признана одной из самых жестоких и влиятельных преступных организаций в мире. Несмотря на то, что доходы организации не достигают уровня других криминальных синдикатов, ее дурная слава распространилась по всему миру. Члены этой банды стремятся внушать страх всем, кто сталкивается с ними на пути, начиная от внешнего вида и заканчивая проявлением дикой жестокости. Они не чураются убивать детей и беременных женщин.Как пишет РИА «Новости», сейчас эта группировка действует в 42 штатах в США и в нескольких государствах Латинской Америки. Но на деле эта банда давно уже вышла за пределы американского континента. По различным данным, в ней состоят от 70 до 100 тыс. человек. Одним из источников дохода является торговля наркотиками, которые поставляются из Мексики. По разным источникам, эту группировку подозревают в связи с исламскими террористическими организациями, которые поставляют им оружие.Название банды Mara — сокращение от «Marabunta». Переводится с испанского языка как название тропических кочевых муравьев, обитающих в джунглях Центральной Америки. Это одни из самых опасных насекомых мира, которые на своем пути могут уничтожить целые леса и селения. Эти насекомые с удивительной настойчивостью атакуют противников. При этом даже укус одного насекомого доставляет человеку непередаваемые мучения, а сотня-другая муравьев способна за считаные минуты убить любое живое существо. Слово «Salvatrucha» — жаргонное обозначение самих сальвадорцев, простых крестьян из деревень. Ведь изначально членами банды становились преимущественно юноши из бедных семей, бежавшие от гражданской войны из Сальвадора в свободные США.В октябре 2012 года Mara Salvatrucha стала первой уличной бандой, которую федеральные власти США признали «транснациональной криминальной организацией». А в феврале 2025 года США добавили MS-13 в список террористических организаций.Жестокость банды проявляется во всем. Обряд посвящения, например, включает избиение кандидата другими членами группировки на протяжении 13 секунд. После этого новый член должен выполнить первое задание: подраться, ограбить или совершить убийство. В ряды банды вступают очень рано, в некоторых случаях даже с восьми лет.- Мне было почти 17, когда я пришел в банду. И да, обряд посвящения действительно такой. Меня били в течение 13 секунд, в то время как один лидер группировки вслух, не торопясь, отсчитывал секунды. И в это время целая толпа тебя со всех сторон лупит, - вспоминает бывший член банды.Следующее испытание – убийство.- Несмотря на то, что я был связан с криминалом, у меня доброе и мягкое сердце. Чуть что, могу заплакать. Я не смогу убить человека. Поэтому убил свою кошку, выпустил ее на балкон восьмого этажа и закрыл окно. В итоге она погибла, - с сожалением говорит Тугу.По словам молодого человека, банда была интернациональной, то есть состояла не только из представителей Латинской Америки.- Один день из жизни выглядел таким образом: просыпаешься, крутишь косяк для себя, слушаешь музыку, выпиваешь, продаешь наркотики и оружие на своих отведенных улицах. И постоянные вечеринки… Я увлекался хип-хопом, и с друзьями мы каждый день устраивали тусовки. Это была жизнь в наркотическом экстазе и на чиле (в переводе с английского «расслабленное состояние» - Прим. Ред.), потому что я много курил траву, употреблял кокаин, ЛСД, мет и другие психотропные вещества. Наркотики для продажи поставлял мексиканский наркокартель, - рассказывает наш собеседник.Частые перестрелки из-за разборок Тугу воспринимал как абсолютную норму жизни. На его глазах в Марселе двое людей перестреляли друг друга.Тугу говорит, что путь в криминальную жизнь начинается именно с употребления наркотиков. Затем люди хотят много зарабатывать и вступают на криминальный путь, думая, что он самый простой.- Я зарабатывал от 500 до 5000 евро в день. Продавали кокаин, марихуану, оружие. Еще один источник дохода – контроль проституток на улице Красных фонарей каждый вечер. В Европе секс-индустрия очень сильно развита, - вспоминает о своей криминальной жизни мужчина.По рассказу бывшего бандита, деятельность группировки охватывала не только Германию, но и Францию, Голландию и другие государства европейского континента. Сама банда состояла из разных групп, которые курировали лидеры из Сальвадора. Сейчас они, как говорит Тугу, сидят в тюрьме, как и друг, который привел его в банду.Впрочем, герой нашей статьи тоже отсидел в тюрьме. Последний год он жил в Турции. После поехал домой в Монголию, где продолжил распространять наркотики. В итоге через одного знакомого, которому он дал запрещенные вещества, его поймала монгольская полиция. Тугу отсидел в тюрьме три года.Отличительная черта членов банды – наличие множества татуировок по всему телу, в том числе на лице. Но в последнее время они уже отходят от этого стереотипа. Члены MS-13 все чаще выглядят как обычные офисные сотрудники.Однажды, во время очередного наркотического экстаза, когда появилось измененное состояние сознания, Тугу, как он говорит, увидел свою прошлую жизнь.- Увидел себя пришельцем с другой планеты, сидящим за столом и читающим много книг. В той жизни я употреблял психотропные грибы. Увиденную картину я набил себе на теле, - смеется Тугу.Все свои татуировки он воспринимал исключительно как искусство и способ самовыражения творческого человека.- В тюрьме я стал много читать. Прочел все, что было в местной библиотеке, и даже стал заведовать книгами. Как-то мне попалась одна тоненькая книга, в которой говорилось о карме, реинкарнации. Я ее прочитал на одном дыхании. Позже попросил маму найти книги про ведическую философию. Так стал кришнаитом. Перестал употреблять наркотики, завязал со своим криминальным прошлым. Я сейчас не в банде, - рассказывает Тугу.Следующим шагом на пути к новой жизни для 30-летнего мужчины стало удаление с лица татуировок.- Я уже убрал нижнюю часть тату на лице с помощью лазера. После процедуры еще два дня от меня пахло паленым мясом, - отмечает монгол.Бандит в завязке утверждает, что избавиться от зависимости от тяжелых наркотиков весьма непросто.- Я считаю, что самый сильный наркотик – это алкоголь. Потому что его употребляют почти все и в больших количествах. Если раньше я получал экстаз от употребления наркотических веществ, то сейчас мне это не нужно. Я вхожу в транс и получаю экстаз просто читая молитвы, это теперь моя ежедневная медитация и моя новая зависимость, - рассуждает бывший наркоман.Сейчас он занимается графическим дизайном, фотографирует и позиционирует себя рэпером. На вопрос, хочет ли стать популярным музыкантом, ответил, что гнаться за славой – это все равно, что гнаться за тенью.- Я живу настоящим, прошлое осталось в прошлом. Для меня есть только настоящий момент. Например, сейчас я в Бурятии, и мне здесь нравится, люди очень доброжелательные, - философствует бывший гангстер.Отрадно, что мужчина решил кардинально изменить свою жизнь, тут любые методы хороши. А его история воспринимается как сюжет боевика. Но надо помнить, что и кино основывается на реальных событиях.